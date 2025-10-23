রংপুরে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের মামলায় সাবেক পিপি জাহাঙ্গীর গ্রেপ্তার

রংপুরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন দমন ও হত্যাচেষ্টার অভিযোগে দায়ের করা মামলায় সাবেক সরকারি কৌঁসুলি (পিপি) জাহাঙ্গীর হোসেনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় রংপুর নগরের আদালত এলাকায় কেরামতিয়া মসজিদের সামনে থেকে জাহাঙ্গীর হোসেনকে কোতয়ালি থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে। তিনি রংপুর মহানগর আওয়ামী লীগের ধর্মবিষয়ক সম্পাদক এবং বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী পরিষদের সদস্য।
রংপুর মহানগর পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে গত বছরের ১০ অক্টোবর কোতয়ালি ও তাজহাট থানায় এবং এ বছরের ৯ মে কোতয়ালি থানায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন দমন ও হত্যাচেষ্টার অভিযোগে তিনটি মামলা করা হয়। গত বছরের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার আগে তিনি রংপুর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-২-এ পিপি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর জাহাঙ্গীর হোসেনকে পিপি পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। তবে তিনি আইন পেশায় নিয়োজিত ছিলেন।
রংপুর মহানগর কোতয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতাউর রহমান বলেন, জাহাঙ্গীর হোসেনকে আজ বৃহস্পতিবার আদালতে তোলা হবে।