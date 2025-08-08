ঘুরতে আসা মোটরসাইকেলচালকের লাশ এক্সপ্রেসওয়ে থেকে উদ্ধার

মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলায় ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে থেকে একটি মোটরসাইকেলসহ চালকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ শুক্রবার সকাল সাতটার দিকে এক্সপ্রেসওয়ের উমপাড়া এলাকা থেকে লাশটি উদ্ধার করে শ্রীনগর ফায়ার সার্ভিস।
নিহত মোটরসাইকেলচালকের নাম মো. সিয়াম (২৫)। তিনি মাদারীপুর সদরের হাঁটুপাড়া গ্রামের আলী আকবরের ছেলে। সিয়াম রাজধানীর বংশালের একটি গ্যারেজে কাজ করতেন।
স্থানীয় বাসিন্দা ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে শ্রীনগর ফায়ার সার্ভিস জানায়, গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে সিয়ামসহ কয়েকজন কয়েকটি মোটরসাইকেলে করে মাওয়া ঘুরতে আসেন। রাতে ঘোরাঘুরি শেষে আজ সকালে তাঁরা ঢাকার বংশালে যাচ্ছিলেন। পথে দুর্ঘটনায় সিয়ামের মৃত্যু হয়।
শ্রীনগর ফায়ার সার্ভিস স্টেশন কর্মকর্তা দেওয়ান আজাদ হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, ‘সকাল পৌনে সাতটার দিকে স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পাওয়ার পর আমরা ঘটনাস্থলে যাই। সেখানে অজ্ঞাত অবস্থায় পড়ে থাকা সিয়ামের লাশ ও মোটরসাইকেল উদ্ধার করি। পরে সিয়ামের এক সহকর্মী ও গ্যারেজের অন্যান্য লোকজন এসে তাঁর লাশ শনাক্ত করেন। লাশ ও মোটরসাইকেল হাসাড়া হাইওয়ে থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।’
হাসাড়া হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবু নাঈম সিদ্দিকি প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমাদের ধারণা, ঢাকা ফেরার পথে সিয়ামের মোটরসাইকেলটি সবার পেছনে ছিল। সে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কে পড়ে গিয়ে মারা যায়। সিয়ামের লাশ ও মোটরসাইকেল আমাদের থানায় আছে। সিয়ামের স্বজনদের খবর দেওয়া হয়েছে।’