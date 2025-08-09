আটকে রেখে দলবদ্ধ ধর্ষণ, টের পেয়ে উদ্ধার করল এলাকাবাসী

চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জের বিয়ের কথা বলে ঢাকা থেকে নিয়ে এসে এক তরুণীকে তিন দিন আটকে রেখে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় পুলিশ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, প্রেমের সম্পর্কের সূত্রে উপজেলার পাইকপাড়া উত্তর ইউনিয়নের সাচিয়াখালী গ্রামের বাসিন্দা মামুন পাটোয়ারী (৪৪) ৫ আগস্ট রাজধানী থেকে এক তরুণীকে নিজ বাড়িতে নিয়ে আসেন। সেখানে মামুন ও তাঁর দুই সহযোগী ওই তরুণীকে ধর্ষণ করেন। পরে মামুন আরও দুই দিন ওই তরুণীকে আটকে রেখে ধর্ষণ করেন।
স্থানীয় সূত্র জানায়, গতকাল শুক্রবার বিষয়টি জানতে পেরে স্থানীয় লোকজন ওই তরুণীকে উদ্ধার ও মামুনকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেন।
পুলিশ জানায়, ভুক্তভোগী তরুণীর অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ শনিবার চাঁদপুর সদর উপজেলার ইচলী এলাকা থেকে মিরাজ পাটোয়ারী (২৪) নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগে অন্তত পাঁচটি মামলা রয়েছে।
এ বিষয়ে ফরিদগঞ্জ থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) রাজীব চক্রবর্তী বলেন, অন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ধরতে পুলিশ অভিযান চালাচ্ছে।