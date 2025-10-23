খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতায় এআইয়ের ব্যবহার নিয়ে প্রশিক্ষণ

গুগলের উদ্যোগে ও প্রথম আলোর ব্যবস্থাপনায় খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘ইনফরমেশন ক্রেডিবিলিটি অ্যান্ড এআই লিটারেসি ট্রেনিং’ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় কেন্দ্রীয় গবেষণাগারে আয়োজিত দিনব্যাপী প্রশিক্ষণে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা ডিসিপ্লিনের ৭৪ জন শিক্ষার্থী অংশ নেন।
প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষার্থীরা তথ্য সংগ্রহ, যাচাই, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন তৈরির জন্য নোটবুক এলএম, জেমিনি, পিন পয়েন্ট, গুগল ট্রেন্ডসসহ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) বিভিন্ন আধুনিক টুলের ব্যবহার নিয়ে হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।
আয়োজকেরা জানান, এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা আধুনিক সাংবাদিকতার কৌশল ও প্রযুক্তি আয়ত্ত করার পাশাপাশি সংবাদ যাচাইয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে গভীর ধারণা লাভ করবেন। এতে শিক্ষার্থীরা ভুয়া খবর ও বিভ্রান্তিকর তথ্য শনাক্ত ও প্রতিরোধে আরও সক্ষম হয়ে উঠবেন, যা ভবিষ্যতে দায়িত্বশীল ও নৈতিক সাংবাদিকতা চর্চায় সহায়ক হবে।
গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা ডিসিপ্লিনের সহকারী অধ্যাপক মো. শরিফুল ইসলামের সঞ্চালনায় উদ্বোধনী পর্বে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা ডিসিপ্লিনের বিভাগীয় প্রধান সহযোগী অধ্যাপক সারা মনামী হোসেন। তিনি বলেন, এআই খুবই সংবেদনশীল বিষয়। প্রথম আলোকে ধন্যবাদ, তারা এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছে। আশা করছেন, শিক্ষার্থীরা মনোযোগ সহকারে শিখবেন এবং ভবিষ্যৎ কর্মক্ষেত্রে এর যথাযথ ব্যবহার করবেন।
স্বাগত বক্তব্যে প্রথম আলোর খুলনা প্রতিনিধি উত্তম মণ্ডল বলেন, ‘আমাদের দ্রুততার সঙ্গে কাজ করতে হবে। তবে নির্ভুল ও নৈতিক দিক নিয়েও ভাবতে হবে। আধুনিক সাংবাদিকতা এখন বেশ চ্যালেঞ্জিং। তথ্য যাচাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভবিষ্যতের সাংবাদিকেরা এআই সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করবেন বলে আশা করছি।’
সকাল ৯টায় শুরু হওয়া এ প্রশিক্ষণ চলবে বিকেল ৪টা পর্যন্ত। প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির সহযোগী অধ্যাপক মো. আবদুল কাবিল খান ও প্রথম আলোর ডিজিটাল বিজনেস বিভাগের জ্যেষ্ঠ ব্যবস্থাপক আ ফ ম খায়রুল বাশার।
গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা ডিসিপ্লিনের স্নাতকোত্তরের শিক্ষার্থী মো. আকিল খান বলেন, বর্তমানে সাংবাদিকতা শিক্ষার কারিকুলামে এআই যুক্ত নেই। তাই এ প্রশিক্ষণ তাঁদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আজ এআইয়ের বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয় জানতে পেরেছেন। ভবিষ্যতে এর ব্যবহার আরও কার্যকরভাবে করতে পারবেন বলে আশা করছেন।
এ উদ্যোগের আওতায় দেশের ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ে সরাসরি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস (বিইউপি), নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় ও সর্বশেষ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গুগল ও প্রথম আলোর যৌথ উদ্যোগের সরাসরি প্রশিক্ষণ পর্বের শেষ করা হয়।