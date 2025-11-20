শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর দাবি বিএনপি নেতা রুহুল কুদ্দুসের

উলফা নেতা অনুপ চেটিয়া ও পরেশ বড়ুয়াকে ভারত যে আইনের আওতায় ফেরত নিয়েছে, সেই একই আইনে দণ্ডিত ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর দাবি জানিয়েছেন বিএনপি নেতা রুহুল কুদ্দুস তালুকদার (দুলু)।
আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে নাটোর শহরের আলাইপুরে অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য রুহুল কুদ্দুস এ দাবি জানান।
জেলা বিএনপির আহ্বায়ক রহিম নেওয়াজের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন বিএনপি নেতা রুহুল কুদ্দুস তালুকদার। সভায় জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক সাইফুল ইসলাম আফতাব, মোস্তাফিজুর রহমান, সদস্য শহিদুল ইসলাম, নাসিম উদ্দিন, নাটোর পৌরসভার সাবেক মেয়র কাজী শাহ আলম, জেলা যুবদলের সভাপতি এ হাই তালুকদার, জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক মারুফ ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
শেখ হাসিনাকে নিয়ে রুহুল কুদ্দুস তালুকদার বলেন, তিনি শুধু তাঁর পরিবারের ক্ষতি করেননি; তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের (কার্যক্রম নিষিদ্ধ) মতো ঐতিহ্যবাহী একটি রাজনৈতিক দলকে ধ্বংস করেছেন।
বিএনপির এই নেতা বলেন, ‘আজ উচ্চ আদালত তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা পুনর্বহালের রায় দিয়েছেন। এই রায়কে অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই রায়ে গণতন্ত্র আরও সুসংহত হবে। শান্তিপূর্ণ সুন্দর পরিবেশে দেশের মানুষ নির্বাচনে ভোট দেওয়ার সুযোগ পাবে। শেখ হাসিনা গায়ের জোরে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বিলুপ্ত করেছিল। নির্বাচন কমিশনকে অকার্যকর করেছিল। দিনের ভোট রাতে করেছে, ভোটারবিহীন নির্বাচন করেছে। এ কারণে গত ১৫ বছর দেশের মানুষ ভোট দিতে পারেনি। উচ্চ আদালতের দেওয়া রায়ের ফলে মানুষ ভোটাধিকার ফিরে পাবে।’