শীতবস্ত্র পেলেন ২৫০ জন শীতার্ত মানুষ

প্রথম আলো ট্রাস্টের উদ্যোগে গতকাল বুধবার কুষ্টিয়ায় ২৫০ জন শীতার্তের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দেওয়া হয়েছে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত জেলা সদর, দৌলতপুর ও খোকসা উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের দুস্থ মানুষের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দেন প্রথম আলো বন্ধুসভা কুষ্টিয়ার সদস্যরা। শীতবস্ত্রগুলো দেওয়া হয়েছে আইডিএলসি ফাইন্যান্সের সৌজন্যে।
সকাল ১০টায় দৌলতপুরের আল্লারদর্গা এলাকায় জড়ো হন ১০০ নারী-পুরুষ। এর আগে বিভিন্ন গ্রাম ঘুরে শীতার্ত ও দুস্থ মানুষ খুঁজে তাঁদের শীতবস্ত্র নেওয়ার জন্য টোকেন দিয়ে আসেন বন্ধুসভার সদস্যরা।
দুপুর ১২টার দিকে সদরের বটতৈল ও উজানগ্রাম এলাকায় ৩০টি বেদে পরিবারের মধ্যে শীতবস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। বটতৈল এলাকায় থাকা বেদেদের প্রধান এবাদত আলী শীতবস্ত্র গায়ে জড়িয়ে বলছিলেন, ‘ভালো লাগছে, এখন আর শীত লাগছে না।’
দুপুরে বারখাদা ও জুগিয়া এলাকায় ৩৫ জন নারী শ্রমিক, চৌড়হাস এলাকায় ২৫টি পরিবারের মধ্যে শীতবস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত খোকসার ধোকড়াকোল গ্রামে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ৬০টি পরিবারকে শীতের কাপড় দেওয়া হয়।
শীতার্ত মানুষের সহায়তায় এগিয়ে আসুন
শীতার্ত মানুষের সহযোগিতায় আপনিও এগিয়ে আসতে পারেন। হিসাবের নাম: প্রথম আলো ট্রাস্ট/ ত্রাণ তহবিল, হিসাব নম্বর: ২০৭ ২০০ ১১১৯৪, রাউটিং নম্বর ০৮৫২৬২৫৩৯, ঢাকা ব্যাংক, কারওয়ান বাজার শাখা, ঢাকা। ০১৭১৩০৬৭৫৭৬ (বিকাশ মার্চেন্ট)। এ ছাড়া বিকাশ অ্যাপে ডোনেশন অপশনের মাধ্যমেও অনুদান পাঠানো যাবে।