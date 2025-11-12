সন্দেহ হলে আমিনবাজারে তল্লাশি করা হচ্ছে যাত্রীদের ব্যাগ ও মুঠোফোন

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের আগামীকাল বৃহস্পতিবারের ডাকা ঢাকায় ‘লকডাউন’ কর্মসূচি ঠেকাতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। কর্মসূচিকে সামনে রেখে সাভারে ঢাকা-আরিচা ও নবীনগর–চন্দ্রা মহাসড়কের বিভিন্ন স্থানে তল্লাশি জোরদার করেছে পুলিশ। মোতায়েন করা হয়েছে অতিরিক্ত পুলিশ। সন্দেহ হলে যাত্রীদের মুঠোফোন ও ব্যাগ তল্লাশি করা হচ্ছে।
ঢাকা জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম, অপস ও ট্রাফিক উত্তর) আরাফাতুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, কার্যক্রম নিষিদ্ধ দল ও নিষিদ্ধ ছাত্রসংগঠন কর্মসূচি দিয়েছে। এতে জনগণের জানমালের নিরাপত্তা যেন বিঘ্নিত না হয়, সে লক্ষ্যে সাভারে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। তল্লাশিচৌকি, টহল বাড়ানো হয়েছে। সাদাপোশাকে পুলিশ সদস্যরা দায়িত্ব পালন করছেন। ১০টির বেশি স্থানে তল্লাশিচৌকি বসানো হয়েছে।
আজ বুধবার সকাল থেকে ঢাকার প্রবেশপথ আমিনবাজারে তল্লাশিচৌকি বসিয়ে বিভিন্ন যানবাহনে তল্লাশি চালায় ঢাকা জেলা পুলিশ। বিকেলের দিকে তল্লাশি জোরদার করা হয়। ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের ঢাকামুখী লেনের এ তল্লাশিচৌকিতে ঢাকামুখী বাস, প্রাইভেট কার, মোটরসাইকেল আরোহীদের তল্লাশি চালানো হচ্ছে। তল্লাশির সময় সন্দেহজনক মনে হলে যাত্রীদের বিভিন্ন প্রশ্ন করছেন দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যরা। সন্দেজনক মনে হলে যাত্রীদের ব্যাগ, মুঠোফোন চেক করতে দেখা যায় পুলিশ সদস্যদের।
তল্লাশিচৌকিতে উপস্থিত সাভার মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ জুয়েল মিয়া বলেন, ‘জনগণের জানমাল রক্ষার জন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি। কেউ যাতে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে নাশকতা সৃষ্টি করতে না পারে, সে জন্য চেকপোস্টের মাধ্যমে তল্লাশি জোরদার করা হচ্ছে।’
পুলিশের এই কর্মকর্তা আরও বলেন, ‘মোবাইল ও ব্যাগ চেক করে আমরা দেখার চেষ্টা করি, নাশকতার কোনো উপকরণ তাঁদের কাছে আছে কি না।’