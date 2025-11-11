সিলেটে ঝটিকা মিছিলের পর এবার নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের মশালমিছিল

ঝটিকা মিছিলের পর সিলেটে এবার মশালমিছিল করেছেন নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। তিন দিনের ব্যবধানে গতকাল সোমবার রাতে এ মিছিল হয়েছে। মিছিলের একটি ভিডিও ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে।
গতকাল রাত আটটার দিকে সিলেট-ঢাকা মহাসড়কের দক্ষিণ সুরমা উপজেলার লালাবাজার এলাকায় এ মশালমিছিল হয়। এর আগে গত শুক্রবার সকালে নগরের মির্জাজাঙ্গাল এলাকায় ‘জয় বাংলা’ স্লোগান দিয়ে ঝটিকা মিছিল করেন জেলা ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা।
গতকালের ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, মিছিলে শতাধিক নেতা-কর্মী অংশ নিয়েছেন। তাঁদের বেশির ভাগের হাতে ছিল মশাল। এ সময় তাঁদের ‘জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু’, ‘শেখ হাসিনা সরকার, বারবার দরকার’, ‘শেখ হাসিনা ভয় নাই, রাজপথ ছাড়ি নাই’, ‘মানি না মানবো না অবৈধ সরকার’, ‘রাজপথ কাঁপবে, শেখ হাসিনা আসবে’ এমন স্লোগান দিতে শোনা যায়।
ভিডিওতে আরও দেখা যায়, যে ব্যানার ধরে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা মশালমিছিল করেন, সেখানে সিলেট জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক রাহেল সিরাজের নাম লেখা। ব্যানারে ‘হটাও ইউনূস বাঁচাও দেশ’ লেখা ছিল। এ ছাড়া ‘ক্যাঙ্গারু কোর্টে প্রহসনের বিচার মানি না, মানবো না’ লেখা ব্যানারও ছিল।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (গণমাধ্যম) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলামের মুঠোফোন নম্বরে গতকাল রাতে কল করা হলেও তিনি সাড়া দেননি। তবে পুলিশের একটি সূত্র জানিয়েছে, নিষিদ্ধ সংগঠনের মিছিলের ভিডিওটি পুলিশ দেখেছে। এ বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।