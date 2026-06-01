সন্ধ্যায় আত্মীয়ের বাড়ি থেকে বের হয়ে নিখোঁজ গৃহবধূ, সকালে মিলল পোড়া লাশ

ঠাকুরগাঁওয়ের হরিপুর উপজেলার একটি সড়কের পাশ থেকে আগুনে পোড়া এক নারীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার সকালে উপজেলার ফজিলপুর গ্রাম থেকে তাঁর লাশটি উদ্ধার করা হয়।
নিহত নারীর নাম নাসিমা আক্তার (৩৬)। তিনি রানীশংকৈল উপজেলার হোসেনগাঁও গ্রামের আবদুল্লাহর স্ত্রী ও তিন সন্তানের জননী।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আজ সকাল আটটার দিকে হরিপুর উপজেলার ফজিলপুর গ্রামে একটি সড়কের পাশে ওই নারীর মরদেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় একাধিক বাসিন্দা। পরে স্বজনেরা ঘটনাস্থলে এসে লাশটি নাসিমার বলে শনাক্ত করেন। দুপুরে পুলিশ সেখান থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঠাকুরগাঁও জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।
পুলিশ ও স্বজনদের সূত্রে জানা যায়, নাসিমা আক্তার গতকাল রোববার দুই সন্তানকে (এক ছেলে ও এক মেয়ে) নিয়ে হরিপুর উপজেলার মহেন্দ্রগাঁও গ্রামে এক আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে যান। সন্ধ্যার দিকে তিনি একা ওই বাড়ি থেকে বের হন, এরপর আর ফেরেননি। আজ সকালে আত্মীয়ের বাড়ি থেকে প্রায় চার কিলোমিটার দূরে ফজিলপুর গ্রামে তাঁর মরদেহ পড়ে থাকার খবর পান স্বজনেরা।
মরদেহটির মুখের এক পাশ ও পিঠের কিছু অংশে আগুনে পোড়ার চিহ্ন আছে জানিয়ে হরিপুর থানার পুলিশ পরিদর্শক শরিফুল ইসলাম বলেন, হত্যার পর মরদেহে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়ে থাকতে পারে। তবে ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পরই মৃত্যুর সঠিক কারণ এবং কোনো ধরনের যৌন নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে কি না, তা নিশ্চিত হওয়া যাবে। এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।