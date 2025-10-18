কুমারখালীতে বালুঘাট নিয়ে দ্বন্দ্বে গুলিবিদ্ধসহ তিনজন আহত

কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলায় বালুঘাট নিয়ে দ্বন্দ্বের জের ধরে দুর্বৃত্তদের ছোড়া গুলিতে ফরিদ হোসেন (২৮) নামে এক যুবক গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও দুজন। শুক্রবার রাতে এ ঘটনার পর আজ শনিবার সকালে হাসপাতালে গণমাধ্যমকর্মীরা সংবাদ সংগ্রহ করতে গেলে তাঁদের বাধা দেন আহত ব্যক্তিদের স্বজনেরা।
খোঁজ নিয়ে জানা যায়, শুক্রবার দিবাগত রাত তিনটার দিকে উপজেলার চাপড়া ইউনিয়নের লাহিনী এলাকার গড়াই নদে গুলির ঘটনা ঘটে। গুলিবিদ্ধ ফরিদ হোসেন একই ইউনিয়নের লাহিনীপাড়া এলাকার হুজুর আলীর ছেলে। তাঁকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তিনি বালুঘাট দেখাশোনার কাজে ছিলেন। আহত অন্যরা হলেন একই এলাকার ইদ্রিসের ছেলে সবুজ (৩৮) ও মৃত আশরাফুল ইসলামের ছেলে হাসিবুল হাসান (২৮)। তাঁদেরও একই হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
আহত ব্যক্তিদের বরাত দিয়ে পুলিশ বলছে, ঘটনায় জড়িত কয়েকজনের পরিচয় জানতে পেরেছেন তাঁরা। হামলাকারীদের বাড়ি লাহিনীপাড়া এলাকায়। হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা হোসেন ইমাম জানিয়েছেন, গুলিবিদ্ধ অবস্থায় ছোররা গুলিতে একজন আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। ওই ব্যক্তি এখন শঙ্কামুক্ত।
আহত সবুজ বলেন, রাতে লাহিনী এলাকার গড়াই নদে বালু উত্তোলনের কাজ চলছিল। চারজন ঘুমাচ্ছিলেন, আর তিনিসহ তিন শ্রমিক কাজ করছিলেন। রাত তিনটার দিকে পশ্চিম পাশের বাগানের ভেতর থেকে ১০–১২ জন ব্যক্তি আগ্নেয়াস্ত্র ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে তাঁদের ওপর হামলা চালান। কিছু বুঝে ওঠার আগেই অজ্ঞাতনামা লোকেরা গুলি ছুড়তে থাকেন। এ সময় ফরিদ নামে একজন গুলিবিদ্ধ হন।
সবুজ আরও বলেন, ‘আগ্নেয়াস্ত্রের বাঁটের আঘাতে আমিসহ বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। এ ছাড়া দুর্বৃত্তরা বালুঘাটের ক্যাশ বাক্স থেকে টাকা ও কয়েকজনের মোবাইল নিয়ে গেছে। হামলাকারীদের মধ্যে দুজনকে চিনতে পেরেছি। প্রশাসনের কাছে তাঁদের নাম জানিয়েছি।’
হাসপাতালে চিকিৎসাধীন হাসিবুল হাসান বলেন, ‘গুলির শব্দ শুনে আমি জান বাঁচার জন্য দৌড়ে পালাতে গেলে আমাকেও আঘাত করে।’
গত পরশু একই বালুঘাট নিয়ে হামলায় আহত শামীম বলেন, ‘ছেঁউড়িয়া এলাকার সাজেদুর ভাই বালুঘাটের ইজারা পেয়েছেন। লাহিনী এলাকার মজিদ নামে এক ব্যক্তি বালুঘাটের শেয়ার দাবি করেন। এ নিয়ে গত বৃহস্পতিবার বিকেলে আমাকেও মারধর করে।’
সাজেদুর রহমানের মুঠোফোনে কল দিলে তিনি ধরেননি। কুমারখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা খন্দকার জিয়াউর রহমান জানান, তিনি জানতে পেরেছেন লাহিনীপাড়ার কয়েকজন বালুঘাটে গুলির ঘটনা ঘটিয়েছেন। একজন গুলিবিদ্ধসহ কয়েকজন আহত হয়েছেন। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে। লিখিত অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ওই বালুর ঘাট বৈধ কি না, এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘শুনেছি একজন ইজারা পেয়েছেন।’