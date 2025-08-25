‘অস্ত্রোপচারের ভয়ে’ হাসপাতালের ভবন থেকে লাফ, রোগীর মৃত্যু

সিলেটের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এক রোগী হাসপাতালের বহুতল ভবন থেকে লাফিয়ে পড়ে মারা গেছেন। নিহত ফয়েজ আহমদ (৩০) সিলেটের কানাইঘাটের বাসিন্দা। তিনি সিলেট নগরের মীরবক্সটুলা এলাকার উইমেন্স মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। প্রাথমিকভাবে নিহত ব্যক্তি ‘অস্ত্রোপচারের ভয়ে’ এমনটি করেছেন বলে ধারণা করছে পুলিশ।
হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, গতকাল রোববার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে ফয়েজ আহমদ হাসপাতালের ৯ম তলার জানালা দিয়ে লাফ দেন। পরে তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাতেই তাঁর মৃত্যু হয়।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ফয়েজ আহমদ নামের ওই রোগী মূত্রনালি ও মূত্রথলির সমস্যা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। আজ সোমবার তাঁর অস্ত্রোপচারের কথা ছিল। কিন্তু এর আগেই গতকাল রাতে হাসপাতালের ৯ম তলার সিঁড়ির জানালা দিয়ে নিচে লাফ দেন। এতে গুরুতর আহত হন। পরে তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) ভর্তি করা হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।
সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (গণমাধ্যম) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, অস্ত্রোপচারের ভয়ে হাসপাতালের ওপর থেকে লাফ দিয়েছিলেন ওই ব্যক্তি। পরে হাসপাতালের চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। নিহত ব্যক্তির মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।