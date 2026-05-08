জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে হামলাসহ পাঁচ মামলায় খাগড়াছড়িতে সাংবাদিক গ্রেপ্তার

বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস) ও সময় টেলিভিশনের খাগড়াছড়ি জেলা প্রতিনিধি জীতেন কুমার বড়ুয়াকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাতটার দিকে জেলা শহরের শাপলা চত্বর থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি খাগড়াছড়ি প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি।
পুলিশ জানায়, সাংবাদিক জীতেন বড়ুয়ার বিরুদ্ধে জেলার চারটি থানায় পাঁচটি মামলা রয়েছে। এর মধ্যে একটি ৪ আগস্ট জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে ছাত্র-জনতার ওপর হামলা ও বাকি চারটি আওয়ামী লীগের সঙ্গে বিএনপির নেতা-কর্মীদের মারামারির ঘটনায়। পাঁচটি মামলাই ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর করা হয়েছে। পাঁচটির মধ্যে দুটি সদর থানায় আর তিনটি যথাক্রমে দীঘিনালা, মাটিরাঙা ও পানছড়ি থানায়।
খাগড়াছড়ি সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. কিসলু বলেন, জীতেন বড়ুয়ার বিরুদ্ধে পাঁচটি মামলা ছিল। মামলার পর তিনি আত্মগোপনে ছিলেন। গতকাল নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ দেখে তিনি পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন, তবে শেষ পর্যন্ত পুলিশ তাঁকে ধরতে সক্ষম হয়েছে। তাঁকে আজ শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতে রাখা হয়েছে বলে জানান ওসি।