নরসিংদীতে ফিলিং স্টেশনে গ্যাস নেওয়ার সময় প্রাইভেট কারে সিলিন্ডার বিস্ফোরণ

প্রতিনিধিনরসিংদী
শিবপুরে ফিলিং স্টেশনে গ্যাস নেওয়ার সময় সিলিন্ডার বিস্ফোরণে দুমড়ে–মুচড়ে যাওয়া প্রাইভেট কার। শনিবার বেলা ১১টার দিকে কারারচর এলাকার স্টার সিএনজি স্টেশনে
ছবি: সংগৃহীত

নরসিংদীর শিবপুর উপজেলায় ফিলিং স্টেশন থেকে প্রাইভেট কারে গ্যাস নেওয়ার সময় সিলিন্ডার বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। শনিবার বেলা ১১টার দিকে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের কারারচর এলাকার স্টার সিএনজি স্টেশনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

বিস্ফোরণে প্রাইভেট কারটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। এ সময় গাড়িচালক ও গ্যাস সরবরাহের দায়িত্বে থাকা কর্মী কিছুটা দূরে অবস্থান করায় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পান। তবে পাশে থাকা আরেকটি প্রাইভেট কার ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

হাইওয়ে পুলিশ জানায়, বেলা ১১টার দিকে একটি প্রাইভেট কার কারারচর এলাকার স্টার সিএনজি স্টেশনে গ্যাস নিতে আসে। গাড়িতে গ্যাস নেওয়ার সময় হঠাৎ সিলিন্ডার বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। ওই সময় গাড়িটি ফেটে দুমড়ে-মুচড়ে যায়। খবর পেয়ে ইটাখোলা হাইওয়ে থানার পুলিশ ওই সিএনজি স্টেশনে গিয়ে গাড়িটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। তবে গাড়িচালক কৌশলে পালিয়ে যান।

ইটাখোলা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মনির হোসেন জানান, এ ঘটনায় পুলিশের পক্ষে একটি সাধারণ ডায়েরি করা হয়েছে। গাড়ির নম্বরের সূত্র ধরে মালিকের সন্ধান করা হচ্ছে। ধারণা করা হচ্ছে, বিস্ফোরিত সিলিন্ডারটি পুরোনো হয়ে যাওয়ায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

