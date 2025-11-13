সিলেট-৪ আসনে আরিফুল হক চৌধুরীর শ্রমিক সমাবেশ

সিলেট-৪ (গোয়াইনঘাট, কোম্পানীগঞ্জ ও জৈন্তাপুর) আসনে শ্রমিক সমাবেশ করেছেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও সিলেট সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী।
আজ বৃহস্পতিবার বেলা তিনটার দিকে উপজেলার টুকেরবাজার এলাকায় স্থানীয় শ্রমিকদের উদ্যোগে সমাবেশের আয়োজন করা হয়। সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন আরিফুল হক চৌধুরী।
স্থানীয় বিএনপি সূত্রে জানা যায়, সিলেট-১ আসনে মনোনয়নবঞ্চিত হন আরিফুল হক চৌধুরী। এ অবস্থায় তাঁকে দলের উচ্চপর্যায় থেকে ঢাকায় জরুরি তলব করা হয়। পরে গত ৫ নভেম্বর দলের চেয়ারপারসনের সঙ্গে তাঁর বৈঠক হয়। বৈঠক শেষে তিনি সাংবাদিকদের জানান, দলের চেয়ারপারসন তাঁকে সিলেট-৪ আসনে নির্বাচন করার নির্দেশ দিয়েছেন। শিগগির এ-সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি বিএনপির পক্ষ থেকে জানানো হবে।
আরিফুল হক বলেন, ‘মহাপরিকল্পনার মাধ্যমে কোম্পানীগঞ্জকে দেশের একটি মডেল উপজেলা হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব। এখানে বেশি করে শিল্প-কলকারখানা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। আমি কাজপাগল মানুষ, কাজ ছাড়া আমি বসে থাকতে পারি না। আমাকে নির্বাচিত করলে দেখবেন ফজরের পরে এলাকায় এলাকায় ঘুরছি। যদি নির্বাচিত হই, এ এলাকায় মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ট্রাক টার্মিনাল গড়ে তুলব।’ তিনি আরও বলেন, দলের চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান তাঁকে সিলেট-৪ আসনের মানুষের সেবা করার জন্য পাঠিয়েছেন। মেয়র থাকাকালে সিলেট নগরকে যেমন বদলে দিয়েছেন, তেমনি নির্বাচিত হলে সিলেট-৪ আসনকেও বদলে দেবেন। আগামীতে ক্ষমতায় এলে এলাকার রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ ও শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দেন তিনি।
সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন কোম্পানীগঞ্জ ট্রাক শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি মো. কবির হোসেন। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মো. মাহফুজ মিয়ার সঞ্চালনায় সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আলী আকবর, উপজেলা বিএনপির সদস্য কামাল হোসেন, জেলা ট্রাক শ্রমিক ইউনিয়নের কার্যকরী সভাপতি কাউছার আহমদ, উপজেলা শ্রমিকদলের সভাপতি মো. বাদশা, উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক সাজ্জাদ হোসেন, জৈন্তা-গোয়াইনঘাট-কোম্পানীগঞ্জ শ্রমিকদলের সমন্বয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক শরিফ উদ্দিন প্রমুখ।