জামায়াতের ইন্ধনে দলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন বিএনপি নেতা, কোম্পানীগঞ্জে সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ

নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সাবেক সদস্য ফখরুল ইসলাম জামায়াতের ইন্ধনে দলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন বলে অভিযোগ করেছে উপজেলা বিএনপির একটি পক্ষ। আজ সোমবার দুপুরে উপজেলা সদরের বসুরহাটের একটি রেস্তোরাঁয় আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এই অভিযোগ করেন উপজেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক নুর আলম সিকদার।
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য প্রয়াত ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, বিএনপির কেন্দ্রীয় সহ–পল্লীউন্নয়নবিষয়ক সম্পাদক বজলুল করিম আবেদসহ বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাদের বিরুদ্ধে বানোয়াট ও কুরুচিপূর্ণ বক্তব্যের প্রতিবাদে ওই সংবাদ সম্মেলন করা হয়। সংবাদ সম্মেলন বলা হলেও সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের দুই শতাধিক নেতা-কর্মী।
সংবাদ সম্মেলনে নুর আলম সিকদার অভিযোগ করেন, চর এলাহী ইউনিয়ন বিএনপি নেতা সাহাব উদ্দিনের ওপর হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফখরুল ইসলাম উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য প্রয়াত ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদসহ দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক বক্তব্য দেন। তিনি জামায়াত ও এনসিপির নেতাদের ইন্ধনে এমন বক্তব্য দিয়েছেন বলেও অভিযোগ করেন নুর আলম। তিনি বলেন, কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা বিএনপিকে ধ্বংস করে জামায়াত থেকে আসা ওই নেতা আবার জামায়াত অথবা এনসিপিতে চলে যাবেন।
বিএনপি নেতা নুর আলম সিকদারের অভিযোগ, উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সাবেক সদস্য ফখরুল ইসলাম গতকাল রোববার রাতে পরিকল্পিতভাবে সংবাদ সম্মেলন করে উপজেলা বিএনপির নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে ঢালাওভাবে চাঁদাবাজি ও দখল–বাণিজ্যের অভিযোগ করেছেন। অথচ গত বছরের ৫ আগস্টের পর ঢাকায় তিনি নিজেই জায়গা দখল করেছেন। তিনি আওয়ামী লীগের আমলে এস আলম গ্রুপের মালিকানাধীন পদ্মা লাইফ ইনস্যুরেন্সের চেয়ারম্যান ছিলেন। আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর জামায়াতের মালিকানাধীন ফারইস্ট লাইফ ইনস্যুরেন্সের চেয়ারম্যান হন। তিনি উপজেলা কমিটি নিয়ে জেলা বিএনপি নেতাদের বিরুদ্ধে ঝাড়ুমিছিলেরও হুমকি দিয়েছেন, যা খুবই দুঃখজনক।
অভিযোগের বিষয়ে জানতে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সাবেক সদস্য ফখরুল ইসলামের মুঠোফোনে একাধিকবার কল করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। পরে মুঠোফোনে খুদে বার্তা পাঠানো হলেও তিনি জবাব দেননি।
নেতা–কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গত শনি ও গতকাল রোববার চরএলাহীর গাঙচিল, বসুরহাট পৌরসভার হাসপাতাল রোডের পৃথক দুই স্থানে দুটি হামলার ঘটনা ঘটে। দলীয় প্রতিপক্ষের হামলায় কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় চরএলাহী ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাহাব উদ্দিন (৫০), তাঁর ভাই বেলাল হোসেন (৩৭), একই ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ড যুবদলের প্রচার সম্পাদক মো. ইদ্রিস (৩৫) আহত হন।
ওই ঘটনার প্রতিবাদে বিএনপি নেতা ফখরুল ইসলাম রোববার রাতে বসুরহাটের নিজ বাসভবনে একটি সংবাদ সম্মেলন করেন। যাতে তিনি অভিযোগ করেন, ‘একসময় মির্জা কাদেরের (আবদুল কাদের মির্জা) ত্রাসের রাজত্ব ছিল কোম্পানীগঞ্জে। এখন ১৬ বছরের ত্রাসের পর আমরা ভেবেছিলাম, কোম্পানীগঞ্জ শান্ত হবে। চাঁদাবাজি, লুটপাট ও দখলবাজি বন্ধ হবে। হাটবাজার, ঘাট দখল বন্ধ হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য কিছু লোক আজ দলের নাম বিক্রি করে, পদ–পদবি বিক্রি করে তারা একই কাজ করে যাচ্ছে।’