চাঁদপুর-২ আসনের বিএনপির প্রার্থী মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন
দলের একটি মহল আমার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে: বিএনপির প্রার্থী

প্রতিনিধিমতলব দক্ষিণ, চাঁদপুর

চাঁদপুর-২ (মতলব উত্তর ও দক্ষিণ) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন বলেছেন, ‘দলের একটি মহল ঈর্ষান্বিত হয়ে আমার বিরুদ্ধে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অপপ্রচার চালাচ্ছে। আমি ব্যাংক থেকে এক টাকাও ঋণ নেই নাই। আমার বিরুদ্ধে কোনো মামলাও হয়নি। আমাকে ও আমার দলকে প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্যই অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। যদি দুদক আমার বিরুদ্ধে মামলা করেই থাকে, তাহলে আইনগতভাবে মোকাবিলা করব।’

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) করা আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত জালাল উদ্দিন ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে সংবাদ সম্মেলন করেছেন জালাল উদ্দিন। আজ মঙ্গলবার বেলা ১১টায় চাঁদপুরের মতলব দক্ষিণ উপজেলার নবকলস এলাকায় নিজের বাসভবনে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

বিধিবহির্ভূত সম্পদ অর্জন ও মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে অনুসন্ধান চলমান থাকায় চাঁদপুর-২ আসনের বিএনপির প্রার্থী ও দলের জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য জালাল উদ্দিন, তাঁর স্ত্রী ও তিন সন্তানের বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞা দেন আদালত। দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ আদালতের অবকাশকালীন বিচারক আবদুল্লাহ আল মামুন গতকাল সোমবার এ আদেশ দেন। এ নিয়ে ‘চাঁদপুর-২ আসন: স্ত্রী-সন্তানসহ বিএনপির প্রার্থী জালালের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা’ শিরোনামে প্রথম আলোতে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।

আজ সংবাদ সম্মেলনে জালাল উদ্দিন বলেন, ‘আমি দলের মনোনয়ন পাওয়ায় এবং কতিপয় মনোনয়নবঞ্চিত কামিয়াব (সফল) হতে না পারায় দিশাহারা হয়ে আমার বিরুদ্ধে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অপকৌশল ব্যবহার করছে। জীবনে আমার দ্বারা একটাও অপকর্ম হয়নি, হবেও না। দলের নেতা-কর্মীদের বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। এমন না যে আমি নির্বাচন করতে পারব না। দলের নেতা-কর্মীদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরির জন্যই একটি মহল এটি করছে। আমার প্রতি আস্থা আছে বলেই ২০১৮ সালে ও এবারের নির্বাচনে দল আমাকে মনোনয়ন দিয়েছে।’

সংবাদ সম্মেলনে মতলব দক্ষিণ উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম, মতলব উত্তর উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হোসেন সরকার, মতলব পৌর বিএনপির আহ্বায়ক শোয়েব সরকার ও মতলব দক্ষিণ উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক মুজাহিদুল ইসলামসহ স্থানীয় বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

দুদকের অনুসন্ধান সম্পর্কে জানতে চাইলে মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন মুঠোফোনে বলেন, দুদকের করা মামলার কোনো নোটিশ এখনো পাননি। যদি মামলা বা অভিযোগ হয়েই থাকে, তবে আইনগতভাবে মোকাবিলা করবেন।

