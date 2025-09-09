ডাকসু নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ, চট্টগ্রামে স্বেচ্ছাসেবক দলের বিক্ষোভ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগে চট্টগ্রামে বিক্ষোভ মিছিল হয়েছে। আজ মঙ্গলবার রাত ৯টার দিকে স্বেচ্ছাসেবক দলের উদ্যোগে নগরের ২ নম্বর গেট বিপ্লব উদ্যানের সামনে এই বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।
বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্ব দেওয়া নগর স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যসচিব জমির উদ্দিন প্রথম আলোকে বলেন, রাত ১০টায়ও নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হয়নি। এই নির্বাচনে কারচুপি হয়েছে। কারচুপি করে শিবিরকে জেতানো হচ্ছে।
বিক্ষোভ মিছিলে অংশ নেওয়া নেতা-কর্মীরা নানা স্লোগান দেন। তাঁরা বলেন, ‘কারচুপির নির্বাচন মানি না, মানব না। ছাত্রদলের পাশে আছে স্বেচ্ছাসেবক দল।’
এবার ডাকসুতে ২৮টি পদের বিপরীতে প্রার্থী হয়েছেন ৪৭১ জন। আর ১৮টি হল সংসদে নির্বাচন হবে ১৩টি করে পদে। হল সংসদের ২৩৪টি পদের বিপরীতে প্রার্থী হয়েছেন ১ হাজার ৩৫ জন। অর্থাৎ সব মিলিয়ে এবার ভোটারদের ৪১টি ভোট দিতে হয়েছে।