‘শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগসম্পর্কিত’ চার শতাধিক বই পোড়ানো হলো

বরগুনা সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের গ্রন্থাগারে থাকা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’সহ ‘আওয়ামী লীগের সঙ্গে সম্পর্কিত’ বিভিন্ন ধরনের চার শতাধিক বই বের করে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আজ সোমবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ইনস্টিটিউটের চত্বরে এসব বই পুড়িয়ে ফেলা হয়। এ সময় কলেজ শাখা ছাত্রদল, ছাত্রশিবিরের নেতা–কর্মীসহ একদল শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন।
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির কম্পিউটার বিভাগের শিক্ষার্থী ও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট শাখা ছাত্রশিবিরের সভাপতি আবদুল্লাহ বলেন, লাইব্রেরিটিতে শেখ মুজিবের কিছু বই ছিল। গত ৫ আগস্টের পর সেগুলো থাকার কথা নয়। স্যারদের কাছেও শিক্ষার্থীরা জানতে চেয়েছেন, বইগুলো সেখানে আছে কি না। তাঁরা বলেছিলেন যে বইগুলো সরিয়ে ফেলা হয়েছে। পরে লাইব্রেরিতে খুঁজে বইগুলো পাওয়া যায়।
আরেক শিক্ষার্থী ও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট শাখা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক শিহাব হোসাইন বলেন, শেখ মুজিবের বিভিন্ন গল্পের বইসহ চার শতাধিক বই বের করা হয়েছে। ছাত্রদলের কলেজ শাখার সদস্য, ছাত্রশিবির, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের (সাবেক) নেতা-কর্মীসহ সাধারণ শিক্ষার্থীরা একত্র হয়ে বইগুলো খুঁজে বের করেন।
এ বিষয়ে বরগুনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ অনিল চন্দ্র কার্তুনিয়া প্রথম আলোকে বলেন, গত সরকারের সময় বইগুলো কেনা ছিল। দেড় মাসের মতো সময় হয়েছে, তিনি যোগদান করেছেন। এর আগে যিনি দায়িত্বে ছিলেন, তিনি বলেছেন যে সম্মুখে কোনো বই রাখা নেই। তবে কলেজে পরীক্ষা চলায় এবং এ সময়ের মধ্যে কোথায় কোন বই রাখা হয়েছে, তা সম্পূর্ণভাবে খোঁজ নিতে পারেননি তিনি। শিক্ষার্থীরা আজ লাইব্রেরিতে গিয়ে বইগুলো একত্র করে পুড়িয়ে ফেলেছেন।