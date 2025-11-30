সাজেকে বিজিবির গাড়ি খাদে, আহত দুই সৈনিক

রাঙামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেক সড়কে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাহাড়ি খাদে পড়ে যায়। এতে বিজিবির দুই সৈনিক আহত হয়েছেন। তাঁরা হলেন মো. মোয়াজ্জেম ও মো. রাকিব।
আজ রোববার দুপুরে সাজেক ইউনিয়নের শিজকছড়া এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। সাজেক থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কানন সরকার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
সাজেক থানার ওসি কানন সরকার বলেন, মোয়াজ্জেমের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাঁকে হেলিকপ্টারে চট্টগ্রামের সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) নেওয়া হয়েছে। দুর্ঘটনার পর বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, পুলিশ, বিজিবি ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে যান। এরপর সেখান থেকে আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়।