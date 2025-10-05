চট্টগ্রামে কর্মী হত্যা মামলায় কারাগারে ছাত্রদল নেতা

টার্ফ (কৃত্রিম ঘাস) মাঠ দখল নিয়ে সংঘর্ষে ছাত্রদলের এক কর্মী নিহতের মামলায় আরেক ছাত্রদল নেতাসহ দুজনকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। তাঁরা হলেন নগরের চান্দগাঁও থানা ছাত্রদলের আহ্বায়ক আবদুর রহমান ওরফে আলফাজ ও ছাত্রদলের কর্মী মো. পারভেজ। আজ রোববার চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ইব্রাহিম খলিল তাঁদের জামিন আবেদন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠিয়ে দেন।
নগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (প্রসিকিউশন) মফিজ উদ্দিন প্রথম আলোকে বলেন, চান্দগাঁও থানার একটি হত্যা মামলায় দুই আসামি উচ্চ আদালত থেকে জামিনে ছিলেন। জামিনের মেয়াদ শেষ হলেও আসামিরা দীর্ঘদিন আদালতে হাজির হননি। রোববার হাজির হয়ে তাঁরা জামিনের আবেদন করেন। শুনানি শেষে আদালত তাঁদের জামিন আবেদন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠিয়ে দেন।
গত বছরের ২০ সেপ্টেম্বর নগরের পুরাতন চান্দগাঁও এলাকায় চান্দগাঁও স্পোর্টস জোনে যুবদলের দুই পক্ষের সংঘর্ষে জুবায়ের উদ্দিন (২৬) নামের এক যুবক নিহত হন। টার্ফের (কৃত্রিম ঘাসের মাঠ) দখল নিয়ে যুবদলের এই সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়েছে বলে জানা গেছে।
স্থানীয় লোকজন বলছেন, ওই স্পোর্টস জোন কমপ্লেক্সের দখল নিয়ে নগর যুবদলের যুগ্ম সম্পাদক মোশাররফ হোসাইন ও নগর যুবদলের কৃষিবিষয়ক সম্পাদক নুরুল আমিনের অনুসারীদের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে সংঘর্ষে জড়ায় দুই পক্ষ। এ ঘটনায় চান্দগাঁও থানায় মামলা করা হয়। এ ঘটনার পর যুবদলের এই দুই নেতাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। একই সঙ্গে বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে চট্টগ্রাম নগর যুবদলের কমিটিও। নিহত জুবায়ের নগর যুবদলের বিলুপ্ত কমিটির যুগ্ম সম্পাদক মোশাররফ হোসাইনের অনুসারী হিসেবে পরিচিত। তবে তিনি ছাত্রদলের কর্মী।