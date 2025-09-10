চট্টগ্রামে ছাত্রলীগের ৩০ সেকেন্ডের ঝটিকা মিছিল

চট্টগ্রামে ঝটিকা মিছিল করেছেন নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগ ও কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের একদল নেতা-কর্মী। নগরের আগ্রাবাদ এলাকায় আজ বুধবার সকালে এই মিছিল হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।
ঝটিকা মিছিলের একটি ভিডিও আজ বিকেলের দিকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। তবে মিছিলের সঠিক সময় জানাতে পারেনি পুলিশ। পুলিশ জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা করছে।
ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, নগরের আগ্রাবাদ এলাকায় বন্দরমুখী সড়কে মিছিল করছেন ১২ থেকে ১৫ জন ব্যক্তি। তাঁদের হাতে একটি ব্যানার ছিল। সেখানে লেখা—‘শেখ হাসিনা ফিরবেই, বিজয় আসবেই’। ব্যানারের নিচে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নাম লেখা ছিল।
পুলিশ জানায়, ঘটনাটি বন্দর ও ডবলমুরিং থানার সীমান্ত এলাকায় ঘটেছে। ভিডিও দেখে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করা হচ্ছে। ৩০ সেকেন্ডের মতো মিছিল করে তাঁরা সেখান থেকে সরে পড়েন। ডবলমুরিং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বাবুল আজাদ বলেন, জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।