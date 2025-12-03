জামায়াত নেতা মো. আবু তাহের
লালমনিরহাট-৩ আসনে জামায়াতের প্রার্থী পরিবর্তন, মনোনয়ন পেলেন জেলা আমির আবু তাহের

প্রতিনিধিলালমনিরহাট

লালমনিরহাট-৩ (সদর) আসনে জামায়াতে ইসলামীর প্রাথমিক মনোনয়ন পাওয়া প্রার্থী পরিবর্তন করে কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরা সদস্য ও লালমনিরহাট জেলার আমির মো. আবু তাহেরকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক মনোনয়ন পাওয়া মো. হারুন অর রশীদসহ জামায়াতের জেলার নেতারা বিষয়টি প্রথম আলোকে নিশ্চিত করেছেন।

জেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি ও লালমনিরহাট-৩ আসনে নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান মো. শাহ আলম বলেন, সংগঠনের উচ্চপর্যায়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি মাওলানা আবদুল হালিম লালমনিরহাট-৩ আসনের সংসদ সদস্য (এমপি) প্রার্থী হিসেবে জেলা আমির মো. আবু তাহেরের নাম ঘোষণা করেছেন।

এর আগে লালমনিরহাট-৩ আসনে প্রাথমিকভাবে রংপুর মহানগর শাখা ছাত্রশিবিরের সাবেক সভাপতি মো. হারুন অর রশীদকে মনোনয়ন দিয়েছিল জামায়াত। তিনি কয়েক মাস ধরে এলাকায় গণসংযোগ করছিলেন। হারুন অর রশীদের ছবি দিয়ে দোয়া চেয়ে আসনের বিভিন্ন স্থানে প্যানাপ্লেক্স, ডিজিটাল বিলবোর্ড ও ব্যানার লাগানো হয়েছিল। নতুন প্রার্থী হিসেবে আবু তাহেরের নাম ঘোষণার পর হঠাৎ সেসব বিলবোর্ড ও ব্যানারগুলো এখন দেখা যাচ্ছে না।

জানতে চাইলে হারুন অর রশীদ প্রথম আলোকে বলেন, ‘পারিবারিক সমস্যার কারণে দেড় মাস আগে আমি স্বপ্রণোদিত হয়ে এ আসনে প্রার্থী পরিবর্তন করতে কেন্দ্রে আবেদন করেছিলাম।’

এ বিষয়ে জেলা জামায়াতের আমির মো. আবু তাহের মুঠোফোনে প্রথম আলোকে বলেন, ‘দল আমাকে লালমনিরহাট-৩ আসনে দলীয় মনোনয়ন দিয়েছে। আমি ইতিবাচক ফলাফল অর্জনের জন্য নেতা-কর্মী–সমর্থকদের সাথে নিয়ে ভোটারদের কাছে যাব। সমর্থন ও ভোট প্রার্থনা করব। মহান আল্লাহ পাক ইজ্জত দেওয়ার মালিক। আমি আশাবাদী।’

লালমনিরহাট-৩ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেয়েছেন দলের রংপুর বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও জেলা বিএনপির সভাপতি আসাদুল হাবিব (দুলু)। এ ছাড়া গণসংহতি আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য দীপক কুমার রায়সহ আরও কয়েকজন মাঠে আছেন। এ আসন থেকে জাতীয় পার্টির (জাপা) চেয়ারম্যান জি এম কাদের, জাতীয় সংসদের সাবেক ডেপুটি স্পিকার জাপার কেন্দ্রীয় নেতা রেয়াজ উদ্দিন আহমেদ, আওয়ামী লীগের আবুল হোসেন এমপি নির্বাচিত হয়েছেন। এ আসনে ‘কৌশলগত’ কারণে জামায়াতের প্রার্থী পরিবর্তন করা হয়েছে বলে মনে করছেন অনেকে।

জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি ও লালমনিরহাট-২ (আদিতমারী-কালীগঞ্জ) আসনের প্রার্থী ফিরোজ হায়দার (লাভলু) প্রথম আলোকে বলেন, জামায়াতে ইসলামী একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ রাজনৈতিক দল। যে আসনে যখন যাকে দলীয় মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে বা হবে, তাঁর বিজয়ের জন্য নেতা-কর্মী ও সমর্থকেরা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করছেন এবং করবেন।

