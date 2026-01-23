দুর্ঘটনার পর ট্রাক ও সিএনজিচালিত অটোরিকশাটি জব্দ করে পুলিশ। আজ সকালে রাঙামাটির বিটিভি আঞ্চলিক কেন্দ্রের সামনে
দুর্ঘটনার পর ট্রাক ও সিএনজিচালিত অটোরিকশাটি জব্দ করে পুলিশ। আজ সকালে রাঙামাটির বিটিভি আঞ্চলিক কেন্দ্রের সামনে
জেলা

চলন্ত অটোরিকশার ওপর উল্টে পড়ল চালবাহী ট্রাক, চাপা পড়ে নারীর মৃত্যু

সংবাদদাতারাঙামাটি

রাঙামাটিতে চালবাহী ট্রাক উল্টে সিএনজিচালিত অটোরিকশায় থাকা এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার সকালে জেলা শহরের বিটিভির আঞ্চলিক উপকেন্দ্র এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত নারীর নাম মনিরা বেগম (৬০)। তিনি জেলার মানিকছড়ি এলাকার বাসিন্দা।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, চালবাহী ট্রাক ও অটোরিকশা দুটি যানবাহনই রাঙামাটি শহরের দিকে যাচ্ছিল। চলন্ত অবস্থায় হঠাৎ ট্রাকটি উল্টে অটোরিকশার ওপরে পড়ে যায়। এতে অটোরিকশাটি দুমড়েমুচড়ে যায় এবং এর ভেতরে থাকা চালকসহ পাঁচজন আহত হন। এ সময় চারজন বের হতে পারলেও মনিরা বেগম ভেতরে আটকা পড়েন। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস তাঁকে উদ্ধার করে। এরপর হাসপাতালে পাঠানো হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

সকালে দুর্ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা যায়, সড়কে চাল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। ফায়ার সার্ভিস ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা উদ্ধার কার্যক্রম চালাচ্ছেন। যানবাহন দুটি জব্দ করে থানায় নেওয়ার প্রস্তুতি চলছে।

জানতে চাইলে রাঙামাটির কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ জসিম বলেন, দুর্ঘটনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনাকবলিত অটোরিকশা ও ট্রাক উদ্ধার করেছে পুলিশ। তবে ট্রাকের চালক-সহকারীকে ঘটনাস্থলে পাওয়া যায়নি। নিহত নারীর পরিবারের অভিযোগের আলোকে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আরও পড়ুন