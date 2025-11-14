খাগড়াছড়িতে দুই চীনা নাগরিক আটক, ব্যবসায়ী পরিচয়ে নিয়েছিলেন বাসা ভাড়া

খাগড়াছড়ির রামগড় উপজেলার একটি আবাসিক ভবন থেকে দুই চীনা নাগরিককে হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় উপজেলার পৌরসভার বাজার এলাকার আবাসিক ভবনের চতুর্থ তলা থেকে তাঁদের আটক করা হয়। আজ শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁরা পুলিশি হেফাজতে রয়েছেন।
ওই দুই নাগরিক হলেন জিয়াং ছেংথং (২৬) ও টেং তংগু (৩১)। আটকের সময় তাঁদের থেকে মুঠোফোন, ল্যাপটপসহ বিভিন্ন প্রযুক্তি যন্ত্র জব্দ করা হয়।
পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দা সূত্র যায়, তাঁরা দুজনই গত বুধবার চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের কুমিরায় অবস্থিত একটি অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানির ফোরম্যান মো. রোকন উদ্দিনের মাধ্যমে রামগড় উপজেলায় আসেন। পরে কোনো নথিপত্র ছাড়াই ৩০ হাজার টাকা অগ্রিম দিয়ে একটি বাসা ভাড়া নেন। বাড়ির মালিককে এ সময় তাঁরা ব্যবসায়ী পরিচয় দিয়েছিলেন। ইলেকট্রনিক সামগ্রী আমদানি-রপ্তানি করতে খাগড়াছড়িতে এসেছেন—এমনটা বাসার মালিককে জানিয়েছেন।
পুলিশ জানায়, প্রায় দেড় মাস আগে তাঁরা দুজন বাংলাদেশে আসেন। শুরুতে তাঁরা চট্টগ্রামের খুলশী এলাকায় ছিলেন। সেখান থেকেই খাগড়াছড়িতে যান। তাঁরা পুলিশকেও ব্যবসায়িক কাজে খাগড়াছড়িতে এসেছেন বলে জানিয়েছেন। কারণ, রামগড় স্থলবন্দর চালু হবে—এমনটা তাঁরা জেনেছিলেন।
জানতে চাইলে রামগড় থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. মাঈন উদ্দিন প্রথম আলোকে বলেন, স্থানীয় বাসিন্দাদের থেকে তথ্য পেয়ে দুই চীনা নাগরিককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামে আসতে হলে বিদেশি নাগরিকের আগে থেকে অনুমতি নিতে হয়। তবে তাঁরা কেউ অনুমতি নেননি। তাঁদের কাছ থেকে জব্দ করা যন্ত্র যাচাই-বাছাইয়ে বিটিআরসির সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে।