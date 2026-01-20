নওগাঁয় ট্রাকচাপায় মা-মেয়ে নিহত, বাবা আহত

নওগাঁর পত্নীতলায় ট্রাকচাপায় মোটরসাইকেল আরোহী মা-মেয়ে নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন মেয়েটির বাবা। গতকাল সোমবার রাত আটটার দিকে উপজেলার নজিপুর পৌরসভার জিরোপয়েন্ট এলাকায় সাপাহার-নজিপুর সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত দুজন হলেন উপজেলার আকবরপুর ইউনিয়নের উষ্ঠি গ্রামের কাউসার রহমানের স্ত্রী খাতিজা (২৭) ও তাঁর মেয়ে ফাতেমা জান্নাত (৮)। আহত কাউসার হোসেনকে পত্নীতলা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।
প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, নজিপুর থেকে মোটরসাইকেলে স্ত্রী ও মেয়েকে নিয়ে গ্রামের বাড়ি যাচ্ছিলেন কাউসার হোসেন। নজিপুর পৌরসভার জিরোপয়েন্ট এলাকায় ব্যাটারিচালিত ভ্যানকে পাশ কাটাতে গিয়ে মোটরসাইকেলটি নিয়ন্ত্রণ হারায়। এ সময় খাতিজা ও তাঁর মেয়ে ফাতেমা মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে। এ সময় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি খড়িবোঝাই ট্রাক চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই তাঁদের দুজনের মৃত্যু হয়। মোটরসাইকেল থেকে পড়ে গিয়ে চালক কাউসার রহমানও আহত হন। পরে স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে পত্নীতলা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করান।
দুর্ঘটনার পর উত্তেজিত জনতা ট্রাকটি আটক করে বিক্ষোভ শুরু করে। এতে নজিপুরের সঙ্গে সাপাহার, ধামইরহাট, বদলগাছী ও নওগাঁর রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। প্রায় এক ঘণ্টা পর সেনাবাহিনীর একটি দল ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়। পরে থানা–পুলিশ ট্রাকটি জব্দ করে থানায় নিয়ে যায়। ট্রাকের চালককে আটক করে থানা হেফাজতে রেখেছে পুলিশ।
পত্নীতলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান বলেন, এ ঘটনায় একটি মামলা করার প্রস্তুতি চলছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মা ও মেয়ের মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। আহত মোটরসাইকেলচালক চিকিৎসাধীন।