কারাগারে থেকেও নির্বাচনী লড়াইয়ে বিএনপির বহিষ্কৃত সাবেক সংসদ সদস্য শাহ্ শহীদ

ময়মনসিংহ-২ (ফুলপুর-তারাকান্দা) আসনের বিএনপির সাবেক সংসদ সদস্য শাহ্ শহীদ সারোয়ার কারাগার থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন। রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে যাচাই-বাছাইয়ে মনোনয়নপত্র বাতিল হলেও বৃহস্পতিবার নির্বাচন কমিশনে আপিল করে প্রার্থিতা ফিরে পেয়েছেন তিনি। এতে সংসদীয় আসনটিতে জমজমাট নির্বাচন হবে বলে মনে করছেন ভোটাররা।
শাহ্ শহীদ সারোয়ারসহ ময়মনসিংহ-২ আসনে ৯ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেছিলেন। এর মধ্যে গত ২ জানুয়ারি জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ৭ জনের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করেন। আয়কর রিটার্ন ও সম্পদ বিবরণী দাখিল না করা এবং মামলার তথ্য গোপন করায় বিএনপি থেকে বহিষ্কৃত স্বতন্ত্র প্রার্থী শাহ্ শহীদ সারোয়ারের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছিল। এ আসনে বিএনপির দলীয় প্রার্থী হিসেবে লড়ছেন উত্তর জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মোতাহার হোসেন তালুকদার। আসনটিতে জামায়াত প্রার্থী দিলেও আসন ভাগাভাগিতে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের প্রার্থীকে ছেড়ে দেওয়া হয়।
স্থানীয় নেতা-কর্মীরা বলেন, শাহ্ শহীদ সারোয়ার ২০০১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী হিসেবে আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে পরাজিত করে প্রথম সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি ফুলপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি, বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য এবং সাবেক উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৮ ও ২০১৮ সালের সংসদ নির্বাচনে বিএনপির প্রার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করলেও তিনি পরাজিত হন। পরে ২০২৪ সালে ‘বিতর্কিত’ দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলের সিদ্ধান্ত অমান্য করে স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ায় বিএনপি তাঁকে দল থেকে বহিষ্কার করে। এবার কারাগারে থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র দাখিল করেন সাবেক এই সংসদ সদস্য।
বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন চলাকালে ফুলপুরে এক রিকশাচালক আহত হওয়ার ঘটনায় করা মামলায় কারাগারে আছেন শাহ্ শহীদ সারোয়ার।
শাহ্ শহীদ সারোয়ারের যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী ছেলে শাহ্ আকিব সারোয়ার দেশে ফিরে নির্বাচনী কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমার বাবা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের ষড়যন্ত্রে কারাগারে আছেন। আমরা প্রার্থিতা ফিরে পেয়েছি, কোনো ষড়যন্ত্রই আটকাতে পারেনি।’
ফুলপুর চরপাড়া গ্রামের কৃষক মো. সুজন মিয়া পৌর বিএনপির সদস্য ছিলেন। সাবেক সংসদ সদস্য শাহ্ শহীদ সারোয়ারের বলয়ে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডেও জড়িত। তিনি বলেন, ‘সাবেক এমপি থাকার সময় এলাকার অনেক উন্নয়ন করেছিল শাহ্ শহীদ সারোয়ার। মিথ্যা মামলায় এখন তাঁকে জেলে পাঠালেও এবার নির্বাচনে অংশ নিয়েছে। তিনি জেলে থাকলেও মানুষ ভোট দিবে বলছে, আমরাও তাঁর জন্য কাজ করছি৷ আশা করছি ভালো ফল আসবে।’