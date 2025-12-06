টাঙ্গাইলে গণসংহতি আন্দোলনের সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকি দলের মিছিল উদ্বোধনের আগে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন। আজ শনিবার বিকেলে টাঙ্গাইল শহরের শহীদ স্মৃতি পৌর উদ্যানে
টাঙ্গাইলে গণসংহতি আন্দোলনের সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকি দলের মিছিল উদ্বোধনের আগে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন। আজ শনিবার বিকেলে টাঙ্গাইল শহরের শহীদ স্মৃতি পৌর উদ্যানে
জেলা

নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি করাই নির্বাচন কমিশনের বড় চ্যালেঞ্জ: জোনায়েদ সাকি

নিজস্ব প্রতিবেদকটাঙ্গাইল

গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি বলেছেন, ‘নির্বাচনের জন্য একটি পরিবেশ তৈরি করা দরকার। নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি করাই নির্বাচন কমিশনের এক বড় চ্যালেঞ্জ। বিষয়টি নির্বাচন কমিশনসহ সরকার দেখবেন। সেখানে রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা আছে।’

আজ শনিবার বিকেলে টাঙ্গাইল শহরে গণসংহতি আন্দোলনের দলীয় প্রতীক মাথাল মার্কার সমর্থনে আয়োজিত মিছিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

জোনায়েদ সাকি বলেন, ‘নির্বাচনের সঙ্গে সংস্কার অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে গেছে। সংস্কার করতে গেলে ভোট ও সংবিধান সংস্কার পরিষদের নির্বাচন লাগবে। এই নির্বাচন সম্পন্ন হওয়া দরকার। এর কোনো বিকল্প নেই বাংলাদেশে। নির্বাচন যাতে কোনোভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সে জন্য সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমাদের এগোতে হবে। জাতীয় নির্বাচন নিয়ে নানা ধরনের শঙ্কা সৃষ্টির চেষ্টা আছে। নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করতে নানাভাবে অনেক গোষ্ঠী চেষ্টা করছে, তাদের দলের স্বার্থে ক্ষতি করার চেষ্টা করছে। আমরা মনে করি, এসব শঙ্কা দূর করে যথাসময়ে নির্বাচন হবে।’

শহরের শহীদ স্মৃতি পৌর উদ্যান থেকে মিছিলটি বের হয়ে গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে শহীদ মিনারে গিয়ে শেষ হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সদর আসনের প্রার্থী ও গণসংহতি আন্দোলনের সংগঠক ফাতেমা রহমান, সংগঠক তুষার আহমেদ, সদর উপজেলার সদস্যসচিব ফারজানা জেসমিন প্রমুখ।

আরও পড়ুন