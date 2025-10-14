কুমিল্লায় বিদেশি পিস্তলসহ দুই যুবক গ্রেপ্তার

কুমিল্লায় বিদেশি পিস্তলসহ দুই যুবককে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব। সংস্থাটির ভাষ্য, তাঁরা ভারত থেকে অবৈধভাবে অস্ত্র ও মাদক এনে দেশের বিভিন্ন এলাকায় বিক্রি করতেন। তাঁদের একজনের বিরুদ্ধে ১৮টি ও অন্যজনের বিরুদ্ধে সাতটি অস্ত্র, চাঁদাবাজি, মাদকসহ বিভিন্ন অপরাধ কর্মকাণ্ডের মামলা আছে।
আজ মঙ্গলবার দুপুরে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে র্যাব-১১-এর সিপিসি-২ কুমিল্লার কোম্পানি অধিনায়ক মেজর সাদমান ইবনে আলম এসব তথ্য জানান।
গতকাল সোমবার দিবাগত রাত একটার দিকে কুমিল্লার আদর্শ সদর উপজেলার ভাটকেশ্বর এলাকায় অভিযান চালিয়ে ওই দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে একটি বিদেশি পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন ও ৩টি গুলিসহ মাদকদ্রব্য জব্দ করা হয়।
গ্রেপ্তার দুজন হলেন আদর্শ সদর উপজেলার ভাটকেশ্বর গ্রামের জসিম উদ্দিনের ছেলে রিয়াদ হোসেন (২৯) ও কার্তিকপুর গ্রামের প্রয়াত মঞ্জিল মিয়ার ছেলে মামুন মিয়া (২৯)। এর মধ্যে রিয়াদের বিরুদ্ধে ১৮টি ও মামুনের বিরুদ্ধে ৭টি মামলা আছে বলে জানিয়েছে র্যাব।
মেজর সাদমান ইবনে আলম জানান, রিয়াদ একজন অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে, তিনি ভারত থেকে অস্ত্র ও মাদক এনে কুমিল্লার বিভিন্ন স্থানে পাইকারি ও খুচরা মূল্যে বিক্রি করে আসছিলেন। রিয়াদের কাছে থাকা অস্ত্রের মাধ্যমে তিনি বিভিন্ন ধরনের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ—চাঁদাবাজি, ডাকাতি, ভয়ভীতিসহ বিভিন্ন অপরাধ করে আসছেন। আরেক সন্ত্রাসী মামুন মূলত রিয়াদকে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে সহায়তা করতেন।
র্যাবের এই কর্মকর্তা বলেন, র্যাব-১১-এর অস্ত্র ও মাদক বিরোধী অভিযানের অংশ হিসেবে ওই বিশেষ অভিযান চালানো হয়েছে। গ্রেপ্তার আসামিদের বিরুদ্ধে কুমিল্লা কোতোয়ালি মডেল থানায় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন।