আদালত
আদালত
জেলা

নিঝুম দ্বীপ থেকে বালু তোলার অভিযোগ, সাবেক ইউপি সদস্যসহ ৬ জনের বিরুদ্ধে মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদকনোয়াখালী

নোয়াখালীর হাতিয়া উপজেলার নিঝুম দ্বীপের সমুদ্রসৈকত থেকে বালু উত্তোলনের অভিযোগে সাবেক দুই ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) সদস্যসহ ছয়জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার বিকেলে হাতিয়া থানায় মামলাটি করেন জাহাজমারা ইউনিয়নের সহকারী ভূমি কর্মকর্তা মো. হুমায়ুন কবির।

মামলার আসামিরা হলেন—নিঝুম দ্বীপ ইউপির সাবেক সদস্য ও ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি আনোয়ার হোসেন (৫৫), সাবেক সহসভাপতি ও সাবেক ইউপি সদস্য সাহেদ উদ্দিন (৪৫), কাশেম ওরফে রাশেল (৩০), এনায়েত হোসেন (৩০), আবদুর রহিম (২৬) ও আফছার উদ্দিন (৫০)।

উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, গত কয়েক দিনে নিঝুম দ্বীপ জাতীয় উদ্যানের নামার বাজার এলাকার সৈকত থেকে স্থানীয় একটি চক্র বালু উত্তোলন করে আসছিল। তারা ড্রেজার মেশিন বসিয়ে বালু তুলে বিভিন্ন স্থানে বিক্রি করত। প্রশাসনের পক্ষ থেকে বালু উত্তোলন বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হলেও তারা তা অমান্য করে কার্যক্রম চালিয়ে যায়। পরে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে অভিযান পরিচালনা করে ড্রেজারসহ অন্যান্য সরঞ্জাম জব্দ করা হয় এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলার সিদ্ধান্ত হয়।

মামলার প্রধান আসামি ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি আনোয়ার হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, সৈকত থেকে কে বা কারা বালু উত্তোলন করেছে, সে বিষয়ে তিনি কিছু জানেন না। তা ছাড়া মামলার অভিযোগে যে ঘটনার সময় উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি তার অনেক আগে থেকে ব্যক্তিগত ও দলীয় কাজে মাইজদীতে ছিলেন। তাঁর অভিযোগ, উদ্দেশ্যমূলকভাবে তাঁর নাম মামলায় যুক্ত করা হয়েছে।

আরেক আসামি ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সহসভাপতি সাহেদ উদ্দিন বলেন, বালু উত্তোলনের সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন না। এরপরও তাঁকে পরিকল্পিতভাবে আসামি করা হয়েছে। তদন্ত করে বালু উত্তোলনে জড়িত ব্যক্তিদের আইনের আওতায় আনার দাবি জানান তিনি।

হাতিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. আলাউদ্দিন বলেন, হাতিয়ায় বিভিন্ন জায়গায় অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের চেষ্টা হচ্ছে। প্রশাসন খবর পেলেই ব্যবস্থা নিচ্ছে। নিঝুম দ্বীপ পর্যটন এলাকার সৈকত থেকে বালু উত্তোলনের ঘটনায় মামলা হয়েছে।

আরও পড়ুন