মাদারীপুর-১ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পুনর্বহালের দাবিতে এক্সপ্রেসওয়েতে বিক্ষোভ

মাদারীপুর-১ আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী কামাল জামানের মনোনয়ন স্থগিত করার প্রতিবাদ ও পুনর্বহালের দাবিতে ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে বিক্ষোভ মিছিল। আজ রোববার বিকেলে নাওডোবা এলাকায়
মাদারীপুর-১ আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী কামাল জামান মোল্লার মনোনয়ন স্থগিত করার প্রতিবাদ ও পুনর্বহালের দাবিতে ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে বিক্ষোভ মিছিল হয়েছে। আজ রোববার বিকেল পাঁচটার দিকে শিবচর উপজেলার সীমান্তবর্তী এলাকায় পদ্মা সেতুর টোল প্লাজার সামনে জড়ো হন উপজেলা বিএনপির নেতা–কর্মী ও প্রার্থীর অনুসারীরা। পরে বিক্ষোভ মিছিলটি এক্সপ্রেসওয়ের ভাঙ্গাগামী লেন ধরে নাওডোবা পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়।

প্রায় আধা ঘণ্টা এক্সপ্রেসওয়ের ভাঙ্গাগামী লেনে সব ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় দুর্ভোগে পড়েন যাত্রী ও পরিবহনের চালকেরা। মিছিল শেষে নাওডোবা গোলচত্বরে বিক্ষোভ সমাবেশ করেন আন্দোলনকারীরা। এ সময় বিএনপি নেতা–কর্মীরা বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন।

সমাবেশে বক্তব্য দেন উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক শাহজাহান মোল্লা, সদস্য মাহাবুবুর রহমান, পৌরসভা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক সাইদুজ্জামান, পৌর যুবদলের সদস্যসচিব আজমল হোসেন, উপজেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জসিম মৃধা, শিবচর পৌরসভা ছাত্রদলের সভাপতি শিহাব মিয়া প্রমুখ।

উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক শাহজাহান মোল্লা বলেন, ‘শিবচরে বিএনপির নেতা–কর্মী ও জনগণ ঐক্যবদ্ধভাবে কামাল জামানকে এমপি (সংসদ সদস্য) হিসেবে দেখতে চায়। তাঁর স্থগিত করা মনোনয়ন পুনর্বহাল করতে হবে। তাঁর মনোনয়ন স্থগিত করার প্রতিবাদ হিসেবে আমরা আজ এক্সপ্রেসওয়েতে অবস্থান করে বিক্ষোভ মিছিল করেছি। কামাল জামানকে তাঁর মনোনয়ন ফিরিয়ে দেওয়া না হলে আগামীতে পদ্মা সেতু ব্লকেডসহ কঠোর আন্দোলন করা হবে।’

এর আগে গত শুক্রবার বিকেলে উপজেলার হাতির মাঠে কামাল জামানের প্রার্থিতা পুনর্বহালের দাবিতে জনসভার আয়োজন করেন বিএনপির নেতা–কর্মীরা।

মাদারীপুর-১ আসনে বিএনপির স্থগিত হওয়া প্রার্থী ও উপজেলা বিএনপির সদস্য কামাল জামান বলেন, ‘বিএনপির হয়ে জীবনের সবটুকু দিয়ে কাজ করেছি। তারপরেও একটি কুচক্রী মহলের তৎপরতায় আমার মনোনয়ন স্থগিত করা হয়। এরই প্রতিবাদ হিসেবে জনগণ ও বিএনপির তৃণমূলের কর্মীরা আমার জন্য রাজপথে প্রতিবাদ করে যাচ্ছেন। আজ এক্সপ্রেসওয়েতে বিক্ষোভ করে অবরোধ করতে গেলে আমি তাঁদের শান্ত থাকতে বলেছি, ধৈর্য ধরতে বলেছি। আমি কখনোই জনগণের দুর্ভোগ হোক, সেটা চাই না।’

প্রসঙ্গত, ৩ নভেম্বর মাদারীপুর-১ আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী হিসেবে কামাল জামানের নাম ঘোষণা করেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। এরপরই মাদারীপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ও মাদারীপুর–১ আসনের মনোনয়নবঞ্চিত সাজ্জাদ হোসেনের সমর্থকেরা ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের পাঁচ্চরে টায়ার জ্বালিয়ে মনোনয়নের বিরোধিতা করে দুই ঘণ্টা বিক্ষোভ করেন। ৪ নভেম্বর সন্ধ্যায় মাদারীপুর-১ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর মনোনয়ন স্থগিত করে প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন কেন্দ্রীয় বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। এরপর মনোনয়ন স্থগিত করার প্রতিবাদে ও মনোনয়ন পুনর্বহালের দাবিতে বুধবার সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত নেতা–কর্মী ও কামাল জামানের সমর্থকেরা শিবচরের প্রধান সড়ক ‘সড়ক ৭১’–এ বিক্ষোভ মিছিল ও সড়ক অবরোধ কর্মসূচি পালন করেন।

