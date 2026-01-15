উঠান বৈঠকে কথা বলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া–২ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী রুমিন ফারহানা। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে সরাইল উপজেলা সদরের আলীনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে
উঠান বৈঠকে কথা বলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া–২ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী রুমিন ফারহানা। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে সরাইল উপজেলা সদরের আলীনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে
ব্রাহ্মণবাড়িয়া–২ আসন: কিছু কেন্দ্রে ভোট আগের রাতে করে ফেলার পরিকল্পনা হচ্ছে: রুমিন

প্রতিনিধিসরাইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

ব্রাহ্মণবাড়িয়া–২ (সরাইল, আশুগঞ্জ ও বিজয়নগরের একাংশ) আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী ও বিএনপির বহিষ্কৃত আন্তর্জাতিক–বিষয়ক সহসম্পাদক রুমিন ফারহানা বলেন, ‘আমার কানে এসেছে, সরাইলের কিছু কিছু কেন্দ্রে ভোট কারচুপির পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। ভোট আগের রাতে করে ফেলার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। কেন্দ্র বন্ধ করে সিলানোর পরিকল্পনা হচ্ছে। আপনারা আমার আত্মীয়, আপনারা আমার ভাই। ভোটকেন্দ্র আপনারা পাহারা দেবেন।’

আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে সরাইল উপজেলা সদরের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের আলীনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে কর্মী–সমর্থকদের উদ্যোগে আয়োজিত এক উঠান বৈঠকে রুমিন ফারহানা এ কথা বলেন।

রুমিন ফারহানা বলেন, ‘আল্লাহ যদি আপনাদের ভোটে আমাকে সরাইল–আশুগঞ্জের এমপি নির্বাচিত করেন, সরাইল–আশুগঞ্জে আমি পৌরসভা করার উদ্যোগ গ্রহণ করব। শুধু তা–ই নয়, আমি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সবার জন্য ভালো স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করব। এলাকার রাস্তাঘাট, স্কুল–কলেজ, মসজিদ–মাদ্রাসার উন্নয়ন করব ইনশা আল্লাহ। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার গ্যাস ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় না দিয়ে অন্যখানে যেতে দেব না। যদি করতে না পারি, পাঁচ বছর পর আপনারা আমাকে আর ভোট দিয়েন না।’

ব্রাহ্মণবাড়িয়া–২ আসনের এই স্বতন্ত্র প্রার্থী বলেন, ‘অনেকে বলেন, স্বতন্ত্র এমপি হলে আপনি কীভাবে উন্নয়ন করবেন? আমি বলি, স্বতন্ত্র হই আর যা–ই হই। ঢাকা–সিলেট মহাসড়ক বন্ধ করে দেওয়ার ক্ষমতা কিন্তু আমাদের আছে। সুতরাং সরকারের কাছে যদি আমার এলাকার মানুষের ন্যায্য দাবি নিয়া যাই, আর সরকার যদি সেইটা না শোনে, তবে ঢাকা–সিলেট হাইওয়ে সড়কের আশুগঞ্জ থেকে বুধন্তি পর্যন্ত (৩৪ কিলোমিটার) বন্ধ করে দেব।’

ভোটারদের উদ্দেশে রুমিন ফারহানা বলেন, ‘আমার অসুস্থ মাকে ঢাকায় আল্লাহর হাওলা করে রেখে আসছি। আপনারা যদি আমারে ফিরাইয়া দেন, তবে আমার আর যাওয়ার জায়গা নাই। আমি আপনাদের দিকে তাকাইয়ে দলের ডাক শুনি নাই। আমি আপনাদের দিকে তাকাইয়ে ঢাকা শহরের আরাম–আয়েশের জীবন ফালাইয়ে এইখানে আসছি। আপনারা যদি আমাকে আপনাদের কাছে টেনে না নেন, আমার চারপাশে আর কিচ্ছু থাকবে না। আগামী ১২ তারিখ পর্যন্ত আপনারা আমার ভোটের আমানতকারী হবেন। আমার ভোটের জিম্মা আমি আপনাদের হাতে দিলাম।’

ব্রাহ্মণবাড়িয়া–২ আসনে বিএনপি জোটের শরিক জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি মাওলানা জুনায়েদ আল হাবিবকে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে। রুমিন ফারহানা এই আসন থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছেন। গত ৩০ ডিসেম্বর তাঁকে বিএনপি থেকে বহিষ্কার করা হয়।

