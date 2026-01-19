ময়মনসিংহে ‘ল্যাম্পপোস্ট চুরির সময়’ বিদ্যুৎস্পৃষ্টে ২ জনের মৃত্যু

ময়মনসিংহে সিটি করপোরেশনের একটি ‘স্টিলের ল্যাম্পপোস্ট কেটে চুরির সময়’ বিদ্যুৎস্পৃষ্টে দুই যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার বিকেলে নগরের জিলা স্কুল হোস্টেল মাঠের এক পাশের পরিত্যক্ত ভবনের পেছন থেকে লাশ দুটি উদ্ধার করে পুলিশ।
মারা যাওয়া ব্যক্তিরা হলেন নগরীর মাদ্রাসা কোয়ার্টার এলাকার হৃদয় মিয়া (২৭) ও আকুয়া এলাকার মো. রাকিব মিয়া (৩২)।
ময়মনসিংহ কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. নাজমুস সাকিব বলেন, ‘আজ বিকেল পাঁচটার দিকে জিলা স্কুলের পরিত্যক্ত ছাত্রাবাসের একটি টিনশেড ভবনের পেছনের প্রাচীরসংলগ্ন সিটি করপোরেশনের সোলার প্যানেল ল্যাম্পপোস্ট কেটে চুরির সময় ওপরের অংশ পিডিবির সঞ্চালন লাইনে লেগে দুজন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। খবর পেয়ে আমরা সেখানে গিয়ে দুজনকে উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁদের মৃত ঘোষণা করেন।’
স্থানীয় লোকজন জানান, পরিত্যক্ত ছাত্রাবাসের পেছনে স্টিলের একটি ল্যাম্পপোস্টের গোড়া কাটা ছিল। পাশেই কয়েকটি হ্যাকসো ব্লেড ছড়িয়ে ছিল। এই ব্লেড দিয়ে কেটে বিদ্যুতের খুঁটি চুরি করতে চেয়েছিলেন দুই যুবক। সে সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে তাঁদের মৃত্যু হয়। মাঠে খেলার সময় একজন প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গিয়ে দুজনের দগ্ধ দেহ পড়ে থাকতে দেখেন।
ময়মনসিংহ ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন কর্মকর্তা জুলহাস উদ্দিন বলেন, ‘যে স্থানে দুই যুবককে দগ্ধ অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে, সেখানে স্বাভাবিকভাবে মানুষ যায় না। দুজনই নেশা ও চুরি করতেন বলে স্থানীয় লোকজন আমাদের জানিয়েছেন।’