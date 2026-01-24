হাটহাজারীতে সড়ক পার হতে গিয়ে মাইক্রোবাসের চাপায় তরুণ নিহত

চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে সড়ক পার হতে গিয়ে মাইক্রোবাসের চাপায় এক তরুণের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাত দুইটার দিকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। এর আগে রাত ১০টার দিকে উপজেলায় ধলই ইউনিয়নের কাটিরহাট বাজারের দক্ষিণে চট্টগ্রাম–খাগড়াছড়ি আঞ্চলিক মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত তরুণের নাম মো. আবু নাঈম সিদ্দিকী (২২)। তিনি উপজেলার ধলই ইউনিয়ন পরিষদের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের পূর্ব হাধুরখীল গ্রামের মনির আহমদের ছেলে। তিনি শারীরিক প্রতিবন্ধী ছিলেন।
পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বান্দরবান জেলার লামা থেকে ছেড়ে আসা মাইক্রোবাসটি ফটিকছড়ির মাইজভান্ডার দরবার শরিফে যাচ্ছিল। পথে কাটিরহাটে মাইক্রোবাসটি আবু নাঈমকে চাপা দেয়। দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা আহত আবু নাঈমকে উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।
জানতে চাইলে নাজিরহাট হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ শাহাবুদ্দিন প্রথম আলোকে বলেন, পরিবারের আবেদনের ভিত্তিতে ময়নাতদন্ত ছাড়াই লাশটি হস্তান্তর করা হয়েছে।