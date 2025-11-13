বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে কাফনের কাপড় পরে মশাল মিছিল

চট্টগ্রাম–১৩ (আনোয়ারা–কর্ণফুলী) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী সরওয়ার জামাল নিজামকে পরিবর্তনের দাবিতে কাফনের কাপড় পরে মশাল মিছিল করেছেন নেতা–কর্মীদের একাংশ। আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় উপজেলার কালাবিবির দীঘির মোড় থেকে শুরু করে চাতরী চৌমুহনী টানেল সংযোগ এলাকায় গিয়ে রাত সাড়ে আটটার দিকে মশাল মিছিলটি শেষ হয়।
‘সংসদীয় আসন চট্টগ্রাম-১৩–এর দুঃসময়ের ত্যাগী নির্যাতিত নেতা–কর্মী ও সর্বস্তরের জনসাধারণ’ ব্যানারে এটি অনুষ্ঠিত হয়। এই আসনে মনোয়নপ্রত্যাশী ছিলেন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক আলী আব্বাস, সদস্যসচিব হেলাল উদ্দিন, কর্ণফুলী উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক এস এম মামুন মিয়া ও দক্ষিণ জেলা ছাত্রদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জিয়া উদ্দীন চৌধুরী।
কিন্তু সরোয়ার জামালকে প্রার্থী ঘোষণা করায় তা মেনে নিতে পারছেন না তাঁদের অনুসারীরা। অবশ্য মশাল মিছিলে মনোনয়নপ্রত্যাশীদের কেউ উপস্থিত ছিলেন না। জানতে চাইলে চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপির সদস্যসচিব হেলাল উদ্দিন প্রথম আলোকে বলেন, ‘দলের সর্বস্তরের নেতা–কর্মীরা দলের কাছে মনোনয়ন বাতিলের দাবি জানিয়েছেন এতটুকু জানি।’
মশাল মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা অভিযোগ করে বলেন, ‘২০১৮ সালের নির্বাচনে মনোনয়ন পেয়ে সরোয়ার জামাল ভোট কেন্দ্রে এজেন্ট দেননি। তাঁকে আবারও মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। আমরা এর রিভিউ চাই।’
ওই নেতা–কর্মীরা আরও বলেন, ২০১৮ সালের পর মামলা হামলার শিকার হওয়া বিএনপির নেতা-কর্মীদের পাশে ছিলেন না সরওয়ার জামাল। কারও খবর নেননি তিনি।
এ ব্যাপারে সরওয়ার জামাল নিজাম মুঠোফোনে প্রথম আলোকে বলেন, ‘মনোয়নয়ন অনেকে চেয়েছেন। দল আমাকে পছন্দ করে প্রার্থী মনোনীত করেছে। তারা কেন বিরোধিতা করছে, এটা আমার জানা নেই।’
আনোয়ারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনির হোসেন বলেন, ‘আমরা বিএনপির একটি মশাল মিছিলের খবর পেয়েছি, পুলিশ সেখানে রয়েছে।’
৩ নভেম্বর সাবেক সংসদ সদস্য ও বিএনপি কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য সরওয়ার জামাল নিজামকে চট্টগ্রাম–১৩ (আনোয়ারা–কর্ণফুলী) আসন দল থেকে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়।