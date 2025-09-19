শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে নেত্রকোনায় বিএনপির ৬ নেতাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ

নেত্রকোনার বারহাট্টা উপজেলায় দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে বিএনপির ছয় নেতাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে। আজ শুক্রবার সকালে উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আশিক আহমেদ স্বাক্ষরিত একটি নোটিশ দেওয়া হয়।
নোটিশে ওই নেতাদের আগামী ৭২ ঘণ্টার মধ্যে উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের কাছে হাজির হয়ে লিখিত ব্যাখ্যা দিতে বলা হয়েছে।
নোটিশ পাওয়া নেতারা হলেন বারহাট্টা সদর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি কামাল আজাদ, আসমা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মতিউর রহমান, চিরগ্রাম ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আবদুল কুদ্দুস তালুকদার, সাধারণ সম্পাদক মো. উজ্জ্বল শেখ, যুগ্ম সম্পাদক আনোয়ার হোসেন ও সদস্য মো. মোস্তফা কামাল।
দলীয় সূত্র জানায়, সাম্প্রতিক সময়ে ওই নেতাদের বিরুদ্ধে একে অপরের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার, এলাকায় উচ্ছৃঙ্খল আচরণ, সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও নৈতিক অবক্ষয়ের অভিযোগ ওঠে। তাঁদের পরিবারের কয়েকজন সদস্য মাদক সেবন ও বিক্রির সঙ্গে জড়িত—এমন অভিযোগও রয়েছে। এ নিয়ে চিরগ্রাম ইউনিয়নে পাল্টাপাল্টি মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ হয়।
এ বিষয়ে উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আশিক আহমেদ প্রথম আলোকে বলেন, দায়িত্বশীল পদে থেকেও তাঁরা দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেছেন। সে কারণেই কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে। এর অনুলিপি জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের কাছেও পাঠানো হয়েছে।
নোটিশ পাওয়া নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তাঁরা বলেন, এখনো কপি হাতে পাননি। তবে বিষয়টি শুনেছেন এবং যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদান করবেন।