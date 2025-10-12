গাইবান্ধায় জাতীয় পতাকার স্ট্যান্ডে জুতা উত্তোলনের ভিডিও ভাইরাল, কিশোর আটক

গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় জাতীয় পতাকার স্ট্যান্ডে পতাকার বদলে জুতা উত্তোলনের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। এ ঘটনার পর অভিযান চালিয়ে ভিডিওতে থাকা এক কিশোরকে (১৭) আটক করেছে পুলিশ।
গতকাল শনিবার রাতে উপজেলার সর্বানন্দ ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়। আটক কিশোর স্থানীয় একটি কলেজের একাদশ শ্রেণির ছাত্র। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সর্বানন্দ ইউপির জাতীয় পতাকার স্ট্যান্ডে ওই জুতা উত্তোলনের ঘটনা ঘটে।
ছড়িয়ে পড়া ১২ সেকেন্ডের ভিডিওতে দেখা যায়, লাল টি-শার্ট পরা এক কিশোর জাতীয় পতাকার স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে একটি জুতা উত্তোলন করছে। পতাকা টানানোর রশিতে জুতাটি বাঁধা। পাশে আরও দুই কিশোর দাঁড়িয়ে হাততালি দিচ্ছে। অন্য একজন ভিডিও করছে। ভিডিওতে এ সময় জাতীয় সংগীত বাজাতে শোনা যায়।
জানতে চাইলে সর্বানন্দ ইউপির চেয়ারম্যান জহুরুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, ইতিমধ্যে ওই কিশোরকে আটক করেছে পুলিশ। কেন সে এমন কাণ্ড করেছে বলতে পারছেন না। ঘটনাটি পুলিশ তদন্ত করছে।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে সুন্দরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল হাকিম আজাদ প্রথম আলোকে বলেন, ওই কিশোর কেন এমন কাজ করেছে, জানতে তাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। জিজ্ঞাসাবাদে সে পুলিশকে জানিয়েছে, পাঁচ থেকে ছয় মাস আগে সে ভিডিওটি করেছিল। সম্প্রতি সেটি ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ে। কেন এমন কাজ করেছিল জানতে চাইলে কোনো সদুত্তর দিতে পারেনি। ওসি বলেন, ঘটনাটি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। ওই কিশোরের বিরুদ্ধে মামলার প্রস্তুতি চলছে।