শরীয়তপুরে রাতের আঁধারে শেখ হাসিনার জন্মদিন পালন ছাত্রলীগের

শরীয়তপুরে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনার জন্মদিন পালন করেছে নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগ
শরীয়তপুরে রাতের আঁধারে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনার জন্মদিন পালন করেছে নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগ। গতকাল শনিবার রাতে শতাধিক লোক জড়ো হয়ে সদর উপজেলার একটি স্থানে ওই কর্মসূচি পালন করেন। এ সময় ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা বিভিন্ন স্লোগান দেন।

ওই কর্মসূচির ১ মিনিট ৪৭ সেকেন্ডের একটি ভিডিও বাংলাদেশ স্টুডেন্ট লীগ নামের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে শেয়ার করা হয়েছে। এ ছাড়া শরীয়তপুরের আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের আত্মগোপনে থাকা নেতা-কর্মীরা ওই ভিডিও ফেসবুকে শেয়ার করেছেন।

স্থানীয় বিভিন্ন সূত্র জানায়, গতকাল রাতে ছাত্রলীগের শতাধিক নেতা-কর্মী শরীয়তপুর সদর উপজেলার একটি স্থানে জড়ো হন। তাঁরা রাত ১০টার পর সেখানে শেখ হাসিনার জন্মদিন পালন করেন। নেতা-কর্মীরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, শেখ হাসিনা ও শরীয়তপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ইকবাল হোসেনের নামে স্লোগান দেন।

এ বিষয়ে শরীয়তপুরের পুলিশ সুপার (এসপি) নজরুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, রাতের আঁধারে একটি স্থানে নিষিদ্ধঘোষিত একটি সংগঠন কর্মসূচি পালন করেছে, পুলিশ এমন তথ্য পেয়েছে। তবে কোথায় এমন কর্মসূচি পালন করা হয়েছে, তা এখনো শনাক্ত করা যায়নি। পুলিশের হাতে আসা ভিডিওটি বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। কারা এমন কর্মসূচি পালন করেছে, তাদের শনাক্ত করা গেলে আইনের আওতায় আনা হবে।

