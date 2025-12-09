কর্ণফুলী নদীতে জেলের জালে ধরা পড়া ২৩ কেজি ওজনের কাতলা। গতকাল সন্ধ্যায় কাপ্তাই উপজেলার কয়লার ডিপো ঘাট এলাকায়
কাচকি মাছ ধরার জালে ২৩ কেজি ওজনের কাতলা, বিক্রি ২১ হাজার টাকায়

সংবাদদাতারাঙামাটি

রাঙামাটিতে এক জেলের জালে ২৩ কেজি ওজনের একটি কাতলা মাছ ধরা পড়েছে। গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় জেলার কাপ্তাই উপজেলার ১ নম্বর চন্দ্রঘোনা ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কয়লার ডিপোসংলগ্ন কর্ণফুলী নদীতে মাছটি ধরা পড়ে। পরে স্থানীয় এক ব্যবসায়ীর কাছে ২১ হাজার ৮৫০ টাকায় মাছটি বিক্রি করেন ওই জেলে।

মাছ ধরা ওই জেলের নাম উজ্জ্বল মল্লিক। তিনি কাচকি মাছ আহরণের জন্য জাল পেতেছিলেন। জানতে চাইলে তিনি প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমি কাচকি মাছ ধরার জাল নিয়ে নদীতে গিয়েছিলাম। হঠাৎ কাতলা মাছটি ধরা পড়ে। তীরে এসে মেপে দেখি ওজন প্রায় ২৩ কেজি। পরে স্থানীয় এক ব্যবসায়ীর কাছে মাছটি বিক্রি করেছি।’

কাপ্তাই উপজেলা মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা বিমল চাকমাও ২৩ কেজি ওজনের মাছ ধরা পড়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। জানতে চাইলে তিনি বলেন, কাতলা মাছটি ৯৫০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়েছে।

