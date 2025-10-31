নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। আজ দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের মিলনায়তনে
নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। আজ দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের মিলনায়তনে
জেলা

গণভোট নিয়ে উত্তাপ নির্বাচনে প্রভাব ফেলবে না: প্রেস সচিব

নিজস্ব প্রতিবেদকনোয়াখালী

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, ‘গণভোট নিয়ে উত্তাপ জাতীয় নির্বাচনে কোনো প্রভাব ফেলবে না। রাজনৈতিক দল থাকলে মতবিরোধ থাকবে, আমি এক কথা বলব, আরেকজন আরেক কথা বলবে—এটাই নিয়ম। এ বিষয়ে উপদেষ্টা পরিষদ এবং প্রধান উপদেষ্টা সিদ্ধান্ত নেবেন। তবে সিদ্ধান্ত যে রকমই হোক না কেন, জাতীয় নির্বাচন আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি আগে অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথমার্ধে অনুষ্ঠিত হবে, সে বিষয়ে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।’

প্রেস সচিব আজ শুক্রবার দুপুরে নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে জুলাই কন্যা ফাউন্ডেশন আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন। শফিকুল আলম বলেন, রাজনৈতিক দলগুলো তাদের মতামত দিচ্ছে। জাতির জন্য যেটা সবচেয়ে মঙ্গলজনক, সে কাজটাই প্রধান উপদেষ্টা করবেন। এখানে অস্থির হওয়ার কিছু নেই। অনেক বড় বড় কাজ অন্তর্বর্তীকালীন সরকার করে এসেছে। জুলাই ঘোষণা দিয়েছে, জুলাই ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর হয়েছে। নির্বাচনের কাজ পুরো গতিতে চলছে।

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে সাধারণ মানুষের উদ্বেগের বিষয়ে জানতে চাইলে শফিকুল আলম বলেন, ‘আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অন্য যেকোনো সময়ের তুলনায় এখন ভালো। আপনারা একটি-দুটি মৃত্যু হলে, চাঞ্চল্যকর হত্যার ঘটনা ঘটলেই বলতে থাকেন দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি খারাপ। আপনারা একটু ভালোভাবে দেখেন পরিস্থিতি কেমন। আপনারা নিজেরা বিচার করে একটা সিদ্ধান্ত নিন। বর্তমানে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি খুবই ভালো। পুলিশ খুব ভালোভাবে কাজ করছে। অন্যান্য বাহিনীও ভালো কাজ করছে। রাজনৈতিক সংঘাতও গত মাসে কম হয়েছে। নির্বাচনের আগে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে উদ্যোগ নেওয়া হবে।’

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিল প্রসঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব বলেন, আওয়ামী লীগ তো অনেক টাকা বাংলাদেশ থেকে চুরি করে নিয়ে গেছে। মিলিয়ন বিলিয়ন ডলার তারা নিয়ে গেছে। ওই ডলার তারা খরচ করছে। এখন যে কেউ একটা ঝটিকা মিছিল করলেন, হয়তোবা তাঁর অ্যাকাউন্টে ডলার জমা পড়ছে। আওয়ামী লীগ এ রকম ঝটিকা মিছিল করে আগামী ৫০ বছরেও কিছু করতে পারবে না।

এর আগে জুলাই কন্যা ফাউন্ডেশনের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে দেওয়া বক্তব্যে শফিকুল আলম বলেন, ‘জুলাই আন্দোলনে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি অংশগ্রহণ ছিল মেয়েদের। আমাদের নারীরা, মেয়েরা তাঁদের ভাইদের বুলেট নিজেরা বুক পেতে নিয়েছেন। জুলাই কন্যারা যে বাংলাদেশ বানাতে চেয়েছেন, সেই বাংলাদেশ আমরা বানাতে পারছি কি না, সেটা অবশ্য অনেকেই জিজ্ঞেস করছেন। আমি বলব, আমাদের চেষ্টা আছে, আমরা চাচ্ছি বাংলাদেশ এমন একটা দেশ হোক, যেখানে কোনো ধরনের বৈষম্য থাকবে না।’

জুলাই কন্যা ফাউন্ডেশনের সভাপতি জান্নাতুল নাঈম প্রমির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ‍মুহাম্মদ ইসমাইল, সহ–উপাচার্য রেজাওয়ানুল হক ও নোয়াখালী জেলা অতিরিক্ত প্রশাসক মুহাম্মদ ইসমাঈল, প্রক্টর এ এফ এম আরিফুর রহমান, জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা নূর উদ্দিন জাহাঙ্গীর, জুলাই শহীদ নাছিমার বোন কোহিনুর আক্তার প্রমুখ।

বিকেলে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বার্ষিক প্রকাশনার মোড়ক উন্মোচন ও আলোচনা সভায় বক্তব্য দেন। এর আগে তিনি সাংবাদিক সমিতির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর শোভাযাত্রায় অংশ নেন।

আরও পড়ুন