সুনামগঞ্জ-২ আসনে বিএনপির মনোনয়ন ঘিরে নাটকীয়তা

নিজস্ব প্রতিবেদকসুনামগঞ্জ
তাহির রায়হান চৌধুরী
সুনামগঞ্জ-২ আসনে (দিরাই ও শাল্লা) বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী ছিলেন যুক্তরাজ্য বিএনপির সাবেক সহসাধারণ সম্পাদক তাহির রায়হান চৌধুরী (পাভেল)। কিন্তু দল দ্বিতীয় পর্যায়ে ৪ ডিসেম্বর এই আসনে প্রার্থী ঘোষণা করে সাবেক সংসদ সদস্য দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মো. নাছির চৌধুরীকে। রোববার দুপুরে নাছির চৌধুরী মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময়ে তাঁর সঙ্গে তাহির রায়হান চৌধুরীও ছিলেন। কিন্তু সন্ধ্যায় তাহির নিজে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন। এর পর থেকে ওই নির্বাচনী এলাকায় চলছে নানা ধরনের আলোচনা।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে বিএনপির মহাসচিব স্বাক্ষরিত একটি প্রত্যয়নপত্র, যেখানে তাহির রায়হান চৌধুরীকে সুনামগঞ্জ–২ আসনে দলের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। রাত নয়টায় এ বিষয়ে জানতে তাহির রায়হান চৌধুরীর মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি মনোনয়নপত্র সংগ্রহ এবং দল থেকে চিঠি পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

এ বিষয়ে তাহির রায়হান প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমি মনোনয়নপ্রত্যাশী ছিলাম। মাঠে কাজ করেছি। কিন্তু আমাকে মনোনয়ন না দিলেও আমি দলের সিদ্ধান্তের বাইরে যাইনি। এখন দল থেকে আমাকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমা দিতে বলা হয়েছে। সে অনুযায়ী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছি, কাল (সোমবার) জমা দেব।’

এই আসনে বিএনপির মনোনয়নবঞ্চিত আরেক নেতা সাবেক সংসদ সদস্য মো. মিফতাহ উদ্দিন চৌধুরীও মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। তিনি অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ও জেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি।

নাছির চৌধুরী এই আসনে পাঁচবার জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এবং নির্বাচনী এলাকার দিরাই উপজেলায় দুইবার উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। তিনি ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী সুরঞ্জিত সেনগুপ্তকে পরাজিত করে এই আসনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

