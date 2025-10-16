ওমান থেকে আসা যাত্রীর ব্যাগে ১৮ লাখ টাকার সিগারেট

চট্টগ্রামের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ওমান ফেরত দুই যাত্রীর ব্যাগ তল্লাশি করে ৫৩৬ কার্টন সিগারেট ও ৮টি স্মার্টফোন জব্দ করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকালে বিমানবন্দরে অভিযান চালিয়ে এসব সিগারেট ও মুঠোফোন জব্দ করেন চট্টগ্রাম কাস্টমস, শুল্ক গোয়েন্দা ও গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তারা। এসব পণ্যের আনুমানিক মূল্য প্রায় ২৩ লাখ টাকা।
বিমানবন্দর সূত্রে জানা যায়, ওমানের মাসকাট থেকে সালাম এয়ারের একটি ফ্লাইটে চট্টগ্রামে আসেন দিলীপ দাশ ও মোহাম্মদ সেলিম। তাঁদের গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হলে তাঁদের ব্যাগে তল্লাশি চালান কাস্টমস ও শুল্ক গোয়েন্দার কর্মকর্তারা। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে ১৮ লাখ টাকার সিগারেট ও সাড়ে ৪ লাখ টাকার আটটি মুঠোফোন জব্দ করা হয়। সাড়ে ১৯ লাখ টাকার রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে এসব এনেছিলেন তাঁরা।
শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের জনসংযোগ কর্মকর্তা মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল বলেন, মাসকাট থেকে আসা দুই যাত্রীর কাছ থেকে এসব সিগারেট ও মুঠোফোন জব্দ করা হয়। আটক যাত্রীদের মৌখিকভাবে সতর্ক করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।