ময়মনসিংহ জেলা জামায়াতের সাবেক আমির অধ্যাপক জসিম উদ্দিন
জেলা

ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া

দল মনোনীত প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে সমর্থকদের কর্মসূচির পর জামায়াত নেতার পদ স্থগিত

নিজস্ব প্রতিবেদকময়মনসিংহ

ময়মনসিংহ জেলা জামায়াতের সাবেক আমির অধ্যাপক জসিম উদ্দিনের সাংগঠনিক কার্যক্রম স্থগিত করেছে জামায়াতে ইসলামী। বুধবার জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মাওলানা মোজাম্মেল হক আকন্দ স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বর্তমানে অধ্যাপক জসিম উদ্দিনের সামগ্রিক তৎপরতায় সংগঠনের সুনাম, সুখ্যাতি, ঐতিহ্য, শৃঙ্খলা ও পরিবেশ বিনষ্ট হচ্ছে, যা গঠনতন্ত্রের ধারা ৬২ এর উপধারা ২ (ক) ও (খ) এর সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। এ নিয়ে গত সোমবার জেলা জামায়াতের কর্মপরিষদের বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে অধ্যাপক জসিম উদ্দিনের সাংগঠনিক কার্যক্রম স্থগিতের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মোজাম্মেল হক আকন্দ বলেন, জামায়াতে ইসলামী একটি সুশৃঙ্খল দল। প্রতিষ্ঠার পর থেকে অদ্যাবধি কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ঊর্ধ্বে থেকে দলীয় শৃঙ্খলা অব্যাহত রেখেছে। ভবিষ্যতেও জামায়াতে ইসলামী দলীয় শৃঙ্খলার ব্যাপারে আপসহীন থাকবে।

ময়মনসিংহ-৬ (ফুলবাড়িয়া) আসনে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংসদ সদস্য পদে জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির কামরুল হাসানকে (মিলন) প্রাথমিকভাবে মনোনয়ন দিয়েছে জামায়াত। কিন্তু বিগত সময় মনোনয়ন পাওয়া অধ্যাপক জসিম উদ্দিনের সমর্থকেরা প্রার্থী পরিবর্তনের দাবি জানিয়ে আসছিলেন। গত শনিবার তাঁরা জামায়াত মনোনীত প্রার্থী পরিবর্তন ও অধ্যাপক জসিম উদ্দিনের সমর্থনে ‘ফুলবাড়িয়া ঐক্যবদ্ধ জনতা’র ব্যানারে বিক্ষোভ মিছিল করেন। এরপরই অধ্যাপক জসিম উদ্দিনের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নিল জেলা জামায়াত।

জানতে চাইলে জসিম উদ্দিন প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমার পদ স্থগিতের বিষয়টি শুনেছি। কিন্তু চিঠি পাইনি। কারও বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সাংগঠনিক নিয়মানুযায়ী কারণ দর্শানোর নোটিশ করে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয়। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে এটি করা হয়নি।’ তিনি বলেন, আগামী সংসদ নির্বাচনের প্রার্থিতার বিষয়টি ছাত্রশিবিরের সাবেক কিছু দায়িত্বশীল মানতে পারছিলেন না। এর মধ্যে তাঁরা একটি কর্মসূচিও করে ফেলেন। এর সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পৃক্ততা নেই। তিনি সব সময় জামায়াতের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে মনে করেন। আশা করছেন বর্তমান অবস্থা আলোচনার মাধ্যমে কেটে যাবে।

