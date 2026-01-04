অবৈধভাবে মালয়েশিয়া যাওয়ার চেষ্টাকালে কাঠের নৌকাটি আটক করে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর একটি জাহাজ। গতকাল রাতে
জেলা

কাঠের নৌকায় মালয়েশিয়া পাচারের সময় ২৬৩ জন উদ্ধার, আটক ১০

নিজস্ব প্রতিবেদকচট্টগ্রাম

সাগরপথে অবৈধভাবে মালয়েশিয়া পাচারের সময় নারী–শিশুসহ ২৬৩ জনকে উদ্ধার করেছে নৌবাহিনী। এ সময় আটক করা হয়েছে পাচারকারী চক্রের ১০ সদস্যকে। গতকাল শনিবার রাতে কক্সবাজারের সেন্ট মার্টিন দ্বীপের ৩০ মাইল দক্ষিণ–পশ্চিম এলাকায় একটি কাঠের নৌকা থেকে তাঁদের আটক করা হয়।

নৌবাহিনী জানায়, সন্দেহজনক গতিবিধি দেখে কাঠের নৌকাটিকে থামার সংকেত দেয় বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জাহাজ ‘বানৌজা স্বাধীনতা’। এ সময় গতি বাড়িয়ে পালানোর চেষ্টা করে কাঠের নৌকাটি। পরে ধাওয়া দিয়ে সেটিকে আটক করা হয়। কাঠের নৌকায় থাকা ব্যক্তিরা জানান, তাঁরা অবৈধভাবে মালয়েশিয়া যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। এ সময় ওই নৌকা থেকে ২৬৩ জনকে উদ্ধার ও ১০ জনকে আটক করা হয়।

কাঠের নৌকাটিতে ন্যূনতম জীবন রক্ষাকারী সরঞ্জাম, পর্যাপ্ত খাদ্য, পানি ও সুরক্ষাব্যবস্থা ছিল না উল্লেখ করে নৌবাহিনী জানায়, এই অভিযানের ফলে বড় ধরনের মানব পাচার কার্যক্রম প্রতিহত করা সম্ভব হয়েছে। এই যাত্রার মাধ্যমে গভীর সাগরে মানবিক বিপর্যয় সৃষ্টি হওয়ার শঙ্কা ছিল।

আটক ব্যক্তি ও জব্দ করা নৌকা টেকনাফ থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। জানতে চাইলে টেকনাফ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, মানব পাচারের এ ঘটনায় থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।

