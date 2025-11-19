চট্টগ্রামে বিমানবন্দরের রানওয়েতে শিয়াল, ২৬ মিনিট পর উড়ল উড়োজাহাজ

শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রানওয়েতে উড্ডয়নের প্রস্তুতি নিচ্ছিল ঢাকাগামী ইউএস–বাংলার একটি উড়োজাহাজ। এ সময় পাইলট নিয়ন্ত্রণ টাওয়ারে বার্তা পাঠান, রানওয়েতে কিছু একটা দেখা যাচ্ছে। এরপরই বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের রানওয়েতে শিয়াল দেখতে পায়। শিয়াল সরিয়ে দেওয়ার পর উড্ডয়ন করে উড়োজাহাজটি।
শাহ আমানত বিমানবন্দরে এ ঘটনা ঘটেছে আজ বুধবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে। উড়োজাহাজটির উড্ডয়নের সময় ছিল ১১টা ৪০ মিনিট। তবে শিয়ালের ঘটনায় বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা নেওয়ার পর উড়োজাহাজটি উড্ডয়ন করে দুপুর ১২টা ৬ মিনিটে।
শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের মুখপাত্র প্রকৌশলী মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল প্রথম আলোকে বলেন, সাধারণত উড়োজাহাজ উড্ডয়নের আগে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের গাড়ি দিয়ে রানওয়ে পরিদর্শন করা হয়। আজও পরিদর্শন করে রানওয়ে ক্লিয়ার (ঠিক আছে) বলে জানানো হয়। তবে এরপরই উড্ডয়নের আগমুহূর্তে হঠাৎ করেই জঙ্গল থেকে একটি শিয়াল দ্রুত রানওয়েতে চলে আসে। খবর পাওয়ার পর দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল আরও জানান, রানওয়ের দুই পাশে জঙ্গল রয়েছে। কুকুর ও শিয়াল যাতে রানওয়েতে আসতে না পারে সে জন্য নিয়মিত অভিযান চালানো হয়। সিটি করপোরেশনের সহায়তায় কুকুর ধরে বিমানবন্দর এলাকা থেকে সরিয়ে অন্য জায়গায় রেখে আসা হয়। নিরাপত্তার যাতে ঘাটতি না থাকে, সে জন্য উড়োজাহাজ উড্ডয়ন বা অবতরণের আগে আরেক দফা গাড়ি দিয়ে রানওয়ে ঘুরে দেখা হয়।