গাজীপুরে বকেয়া বেতনের দাবিতে বিক্ষোভ, দুই কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে সংঘর্ষ

গাজীপুর মহানগরের ভোগড়া বাইপাস এলাকায় বকেয়া বেতনের দাবিতে পোশাক শ্রমিকেরা বিক্ষোভ ও মহাসড়ক অবরোধ করেন। এ সময় দুই কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। আজ বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে রোয়া ফ্যাশনের শ্রমিকেরা বিক্ষোভ করেন।
পুলিশ ও শ্রমিকেরা জানান, ভোগড়া বাইপাস এলাকায় রোয়া ফ্যাশনের শ্রমিকদের দুই মাসের বেতন বকেয়া রয়েছে। ১২ আগস্ট তাঁদের বেতন পরিশোধের কথা ছিল। কিন্তু কারখানা কর্তৃপক্ষ তাঁদের বেতন পরিশোধ করেনি। এ নিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। একপর্যায়ে ওই কারখানার শ্রমিকেরা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন।
এ সময় তাঁরা পাশের ইউরো জিন্স নামের পোশাক কারখানায় গিয়ে শ্রমিকদের কাজ বন্ধ করে তাঁদের সঙ্গে বিক্ষোভে যুক্ত হতে বলেন। কিন্তু ওই কারখানার শ্রমিকেরা তাতে রাজি না হওয়ায় দুই কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এ ঘটনায় প্রায় আধা ঘণ্টা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ ছিল। এতে ভোগান্তিতে পড়েন সাধারণ যাত্রীরা।
গাজীপুর বাসন থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মোহাম্মদ আলী জনান, শ্রমিকদের সংঘর্ষের খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। কারখানার আশপাশে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।