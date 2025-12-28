নোয়াখালীতে বিএনপির একজন ‘বিদ্রোহী’সহ সাত প্রার্থীর মনোনয়নপত্র দাখিল

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আজ রোববার নোয়াখালীর দুটি আসনে বিএনপির একজন ‘বিদ্রোহী’ প্রার্থীসহ দুজন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন। তাঁরা হলেন নোয়াখালী-২ (সেনবাগ ও সোনাইমুড়ী আংশিক) আসনে বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও দলীয় প্রার্থী জয়নুল আবদিন ফারুক ও নোয়াখালী-৬ (হাতিয়া) আসনে হাতিয়া উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও ‘বিদ্রোহী’ প্রার্থী তানভীর উদ্দিন রাজিব। এ দুজন জেলার ৬টি আসনে এ পর্যন্ত সাতজন প্রার্থী সংসদ সদস্য পদে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন।
দলীয় নেতা–কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, আজ দুপুরে রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক মুহাম্মদ শফিকুল ইসলামের কাছে মনোনয়নপত্র জমা দেন হাতিয়া উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক তানভীর উদ্দিন রাজিব। তিনি নোয়াখালী-৬ আসনে বিএনপির দলীয় মনোনয়ন চেয়ে না পেয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন। এই আসনে বিএনপির দলীয় প্রার্থী দলের চট্টগ্রাম বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মাহবুবের রহমান শামীম। তিনি আগামীকাল সোমবার মনোনয়নপত্র জমা দেবেন বলে জানা গেছে।
অপর দিকে একই দিন দুপুরে সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা ও সেনবাগ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মুহসিয়া তাবাসসুমের কাছে মনোনয়নপত্র জমা দেন নোয়াখালী-২ আসনের বিএনপির প্রার্থী জয়নুল আবদিন ফারুক। এ সময় তাঁর সঙ্গে অনুসারী দলীয় কয়েকজন নেতাও উপস্থিত ছিলেন।
স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া প্রসঙ্গে তানভীর উদ্দিন রাজিব প্রথম আলোকে বলেন, ‘দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছি। আমি বুঝেশুনেই প্রার্থী হয়েছি। ভোটের দিন পর্যন্ত মাঠে থাকব।’
জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, এ পর্যন্ত জেলার ছয়টি সংসদীয় আসনে ৮৬ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। এর মধ্যে জমা দিয়েছেন সাতজন।