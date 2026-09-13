কার্যক্রম নিষিদ্ধ আ.লীগ নেতার সহায়তায় চক্ষুশিবির, স্বেচ্ছাসেবক দল নেতার পদ স্থগিত

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের এক নেতার সহযোগিতায় চক্ষুশিবির আয়োজনের অভিযোগে চট্টগ্রাম নগরের বায়েজিদ বোস্তামী থানার ৩ নম্বর ওয়ার্ড স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক মো. ফিরোজ মাহমুদের দলীয় পদ স্থগিত করা হয়েছে। একই সঙ্গে ওই ওয়ার্ড স্বেচ্ছাসেবক দলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক মো. সালাহ উদ্দিন কাদেরকে ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়কের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
আজ রোববার চট্টগ্রাম মহানগর স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য (দপ্তরের দায়িত্বে) মো. জাহিদুল ইসলামের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ‘ফ্যাসিস্ট–সংশ্লিষ্টতা’ ও দলীয় শৃঙ্খলাবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার ‘সুস্পষ্ট অভিযোগের’ ভিত্তিতে ফিরোজ মাহমুদের দলীয় পদ স্থগিত করা হয়েছে। নগর স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক বেলায়েত হোসেন ও সদস্যসচিব জমির উদ্দিন এ সিদ্ধান্ত কার্যকর করেছেন।
পদ স্থগিতের বিষয়ে জানতে চাইলে নগর স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যসচিব জমির উদ্দিন প্রথম আলোকে বলেন, সদ্য কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়া কার্যক্রম নিষিদ্ধ নগর আওয়ামী লীগের সদস্য আবদুলাহ আল মামুনের সহযোগিতায় আজ ৩ নম্বর ওয়ার্ড স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক ফিরোজ মাহমুদ চক্ষুশিবিরের আয়োজন করেন। ওই অনুষ্ঠানে তাঁকে (জমির উদ্দিন) এবং নগর স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক বেলায়েত হোসেনকে অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।
জমির উদ্দিন বলেন, বিষয়টি নিয়ে তাঁদের সন্দেহ হওয়ায় স্থানীয় নেতা-কর্মীদের মাধ্যমে খোঁজখবর নেওয়া হয়। পরে তাঁরা জানতে পারেন, চক্ষুশিবিরটির আয়োজনের সঙ্গে নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা জড়িত রয়েছেন। বিষয়টি জানার পর তাঁরা সেখানে যাননি। পরে ফিরোজ মাহমুদের দলীয় পদ স্থগিত করা হয়।
জানতে চাইলে পদ স্থগিত হওয়া ফিরোজ মাহমুদ প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমার জমি ও রিকশার ব্যবসা রয়েছে। আমি নিজের টাকা দিয়ে ব্যবস্থা করেছি। কারও কাছ থেকে সহযোগিতা নিইনি।’