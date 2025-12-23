রংপুর-৪ আসনে আখতার হোসেনের পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করলেন এনসিপির নেতারা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রংপুর-৪ (পীরগাছা-কাউনিয়া) আসনে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্যসচিব আখতার হোসেনের পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন দলের নেতারা।
আজ মঙ্গলবার বিকেলে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক রমিজ আলমের কাছ থেকে দলের নেতারা আখতার হোসেনের পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন। এ সময় এনসিপির রংপুর জেলা কমিটির আহ্বায়ক মো. আল মামুন, মহানগরের সদস্যসচিব আবদুল মালেক, জেলার যুগ্ম আহ্বায়ক আলমগীর নয়ন, আবু রায়হান, রংপুর-৪ আসনে নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান সমন্বয়কারী আবদুল্লাহ-আল মামুনসহ আরও নেতা উপস্থিত ছিলেন।
এনসিপির নেতারা বলেন, আখতার হোসেন চব্বিশের গণ–অভ্যুত্থানের অগ্রনায়ক ও রাজবন্দী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সাবেক ছাত্র আখতার হোসেন তাঁর কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নিজেকে জাতীয় নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ভোটারদের ভোটে নির্বাচিত হয়ে রংপুর-৪ আসনের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন করবেন বলে তাঁরা প্রত্যাশা করছেন।
রংপুর-৪ আসনে আখতার হোসেন ছাড়াও জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি এমদাদুল হক, জামায়াতে ইসলামীর মহানগর কমিটির আমির এ টি এম আজহারুল ইসলাম ও জাতীয় পার্টির পীরগাছা উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান আবু নাসের শাহ মাহবুবার রহমান নির্বাচনের মাঠে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।