আশুলিয়ায় আবারও দাঁড়িয়ে থাকা পিকআপ ভ্যানে অগ্নিসংযোগ

ঢাকার সাভার উপজেলার আশুলিয়ায় দাঁড়িয়ে থাকা একটি পিকআপ ভ্যানে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। আজ শুক্রবার ভোররাত সাড়ে চারটার দিকে সরকার মার্কেট এলাকায় বাইপাইল-আবদুল্লাহপুর সড়কের পাশে এ ঘটনা ঘটে।
ওই এলাকায় গত বুধবার ভোরে দাঁড়িয়ে থাকা অন্য একটি বাসে আগুন দিয়েছিল দুর্বৃত্তরা।
প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে জিরাবো মডার্ন ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের কর্মকর্তারা জানান, আশুলিয়ার সরকার মার্কেট এলাকায় বাইপাইল-আবদুল্লাহপুর সড়কের পাশে একটি পিকআপ দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল। আজ ভোররাত সাড়ে চারটার দিকে মোটরসাইকেলে দুই ব্যক্তি সেখানে আসেন। তাঁরা পিকআপের চালকের আসনের অংশটিতে পেট্রল ঢেলে আগুন দিয়ে দ্রুত সেখান থেকে চলে যান। এ সময় পিকআপে কেউ ছিলেন না।
আশপাশের লোকজন বিষয়টি দেখতে পেয়ে পানি দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। তাঁরা বিষয়টি জিরাবো মডার্ন ফায়ার সার্ভিসে খবর দেন। পরে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। আগুনের তীব্রতা কমে যাওয়ায় একটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
জিরাবো মডার্ন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের জ্যেষ্ঠ স্টেশন কর্মকর্তা আবু সায়েম মাসুম প্রথম আলোকে বলেন, আগুনে পিকআপ ভ্যানের সামনের ইঞ্জিন, চালকের আসনসহ আশপাশের অংশ এবং সামনের দুটি চাকা পুড়ে গেছে।