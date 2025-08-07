সিলেটে ‘জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে’ ফুটসাল টুর্নামেন্টে হামলা, গ্রেপ্তার ৮

সিলেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শিক্ষার্থীদের আয়োজিত ‘জুলাই স্মৃতি ফুটসাল টুর্নামেন্টে’ হামলার ঘটনায় মামলা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে কলেজের শিক্ষার্থী তানভীর আহমেদ বাদী হয়ে শাহ পরান থানায় মামলাটি করেন।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (গণমাধ্যম) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম। তিনি বলেন, মামলায় ১৪ জনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাতনামা ২০–২৫ জনকে আসামি করা হয়েছে। মামলায় আজ বিকেল পৌনে পাঁচটা পর্যন্ত আটজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
এর আগে গত বুধবার সন্ধ্যায় নগরের বালুচর নয়াবাজার এলাকার কিংস ফুটসাল মাঠে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটে। আহত শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা ‘জয় বাংলা’ স্লোগান দিয়ে টুর্নামেন্ট চলাকালে মাঠে হামলা চালান। তাঁদের দাবি, স্থানীয় ছাত্রলীগ কর্মী মামুনের নেতৃত্বে পরিকল্পিত এ হামলা হয়।
শিক্ষার্থীরা জানান, হামলাকারীদের মধ্যে একজনকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। আটক ব্যক্তি শিক্ষার্থীদের কাছে স্বীকার করেছেন, ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের নির্দেশেই তিনি হামলায় অংশ নিয়েছিলেন। এ ঘটনার প্রতিবাদে শিক্ষার্থীরা রাতেই ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন। হামলাকারীদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে তাঁরা স্লোগান দেন।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, সিলেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শিক্ষার্থীরা জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মরণে টুর্নামেন্টটি আয়োজন করে, যা শুরু হয় গত মঙ্গলবার থেকে। বালুচরের একটি ব্যক্তিমালিকানাধীন মাঠে খেলা চলাকালে গতকাল সন্ধ্যায় শিক্ষার্থীদের সঙ্গে স্থানীয় লোকজনের বাগবিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে তা মারামারিতে রূপ নেয়। আহতদের মধ্যে ১১ জন শিক্ষার্থী ও একজন স্থানীয় বাসিন্দা সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা নেন।
সিলেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মো. আসাদুজ্জামান বলেন, শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার অভিযোগে কলেজের পক্ষ থেকেও থানায় অভিযোগ করা হয়েছে। কলেজের প্রশাসনিক কর্মকর্তা এ অভিযোগ করেছেন।